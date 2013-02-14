纽约汇市: 欧元下跌,因欧元区数据疲弱提升降息前景

标题新闻：ECB管委马库赫称在考虑调整政策前，ECB需关注当前通胀是否可持续
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今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3360 1.3453 -0.69 +1.26 1.3194 美元/日圆 92.85 93.37 -0.56 +7.04 86.74 欧元/日圆 124.08 125.61 -1.22 +8.41 114.45 美元/瑞郎 0.9209 0.9168 +0.45 +0.59 0.9155 英镑/美元 1.5493 1.5541 -0.31 -4.66 1.6251 美元/加元 1.0007 1.0016 -0.09 +0.87 0.9921 澳元/美元 1.0357 1.0369 -0.12 -0.35 1.0393 欧元/瑞郎 1.2307 1.2332 -0.20 +1.92 1.2075 欧元/英镑 0.8624 0.8655 -0.36 +6.29 0.8114 新西兰元/美 0.8505 0.8454 +0.60 +2.68 0.8283 元 美元/挪威克 5.5338 5.4757 +1.06 -0.52 5.5630 朗 欧元/挪威克 7.3969 7.3659 +0.42 +0.77 7.3403 朗 美元/瑞典克 6.3054 6.2866 +0.30 -2.97 6.4986 朗 欧元/瑞典克 8.4297 8.4552 -0.30 -1.73 8.5777 朗 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦 以此为基准计算. (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 徐文焰; 审校 张涛)
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以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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