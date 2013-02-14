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市场报道 | 2013年 2月 15日 星期五 06:54 BJT

纽约汇市: 欧元下跌,因欧元区数据疲弱提升降息前景

今日      上日      当日    今年以来   2012年
                              收市价    收市价    涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3360    1.3453     -0.69     +1.26    1.3194
 美元/日圆                      92.85     93.37     -0.56     +7.04     86.74
 欧元/日圆                     124.08    125.61     -1.22     +8.41    114.45
 美元/瑞郎                     0.9209    0.9168     +0.45     +0.59    0.9155
 英镑/美元                     1.5493    1.5541     -0.31     -4.66    1.6251
 美元/加元                     1.0007    1.0016     -0.09     +0.87    0.9921
 澳元/美元                     1.0357    1.0369     -0.12     -0.35    1.0393
 欧元/瑞郎                     1.2307    1.2332     -0.20     +1.92    1.2075
 欧元/英镑                     0.8624    0.8655     -0.36     +6.29    0.8114
 新西兰元/美                   0.8505    0.8454     +0.60     +2.68    0.8283
 元                                                                  
 美元/挪威克                   5.5338    5.4757     +1.06     -0.52    5.5630
 朗                                                                  
 欧元/挪威克                   7.3969    7.3659     +0.42     +0.77    7.3403
 朗                                                                  
 美元/瑞典克                   6.3054    6.2866     +0.30     -2.97    6.4986
 朗                                                                  
 欧元/瑞典克                   8.4297    8.4552     -0.30     -1.73    8.5777
 朗                                                                  
                                                                             
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦
 以此为基准计算.
 (完)
      
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 (编译 徐文焰; 审校 张涛)

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