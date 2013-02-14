东京汇市: 欧元下跌,因欧元区经济第四季萎缩

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
投资者仍对日圆走势保持谨慎态度,因为日本央行面临帮助经济摆脱通缩的强大政治压力.
日本央行总裁白川方明周四为该央行积极货币扩张举措辩护,称其目的是重振经济,而非削弱日圆.
20国集团(G20)财长将齐聚莫斯科,对于日本新政府导致日圆贬值的政策肯定会有不同的声音.
"本周官方汇率评论给人的普遍感觉是,只要日本继续侧重于国内政策,国际社会愿意忍受日圆走软,而且评论语气可能减弱,"摩根大通在一份报告中指出.
英镑也引人关注.英镑兑美元 跌至六个半月低点接近1.5475,因为在英国央行本周预估通胀上升及经济成长疲弱之后,投资人继续规避英镑.
挪威克朗变动较大.该国央行总裁称其不急于加息,若克朗汇率过高甚至可能会降息,之后克朗骤跌.(完)
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(编译/审校 张荻/李婷仪/张涛/李爽)
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路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。