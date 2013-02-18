东京汇市: 日圆全线下挫,G20会议未直接批评日本政策

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3331 1.3362 -0.23 +1.04 1.3194 美元/日圆 94.09 93.48 +0.65 +8.47 86.74 欧元/日圆 125.42 124.98 +0.35 +9.58 114.46 美元/瑞郎 0.9254 0.9210 +0.48 +1.08 0.9155 英镑/美元 1.5476 1.5516 -0.26 -4.77 1.6251 美元/加元 1.0076 1.0062 +0.14 +1.56 0.9921 澳元/美元 1.0286 1.0304 -0.17 -1.03 1.0393 新西兰元/美元 0.8439 0.8445 -0.07 +1.88 0.8283 澳元/日圆 96.760 96.360 +0.42 +7.36 90.130 新西兰元/日圆 79.400 78.990 +0.52 -43.62 140.820 英镑/日圆 145.61 145.09 +0.36 +3.40 140.82 澳元/新西兰元 1.2181 1.2191 -0.08 -2.86 1.2540 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为 基准计算. (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李婷仪; 审校 徐文焰)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。