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亚洲 | 2013年 2月 18日 星期一 12:25 BJT

东京汇市: 日圆全线下挫,G20会议未直接批评日本政策

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3331     1.3362      -0.23      +1.04     1.3194
 美元/日圆                         94.09      93.48      +0.65      +8.47      86.74
 欧元/日圆                        125.42     124.98      +0.35      +9.58     114.46
 美元/瑞郎                        0.9254     0.9210      +0.48      +1.08     0.9155
 英镑/美元                        1.5476     1.5516      -0.26      -4.77     1.6251
 美元/加元                        1.0076     1.0062      +0.14      +1.56     0.9921
 澳元/美元                        1.0286     1.0304      -0.17      -1.03     1.0393
 新西兰元/美元                    0.8439     0.8445      -0.07      +1.88     0.8283
 澳元/日圆                        96.760     96.360      +0.42      +7.36     90.130
 新西兰元/日圆                    79.400     78.990      +0.52     -43.62    140.820
 英镑/日圆                        145.61     145.09      +0.36      +3.40     140.82
 澳元/新西兰元                    1.2181     1.2191      -0.08      -2.86     1.2540
                                                                                    
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为
 基准计算.
 (完)
      
      
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 (编译 李婷仪; 审校 徐文焰)
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