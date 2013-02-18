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亚洲 | 2013年 2月 18日 星期一 21:58 BJT

欧洲汇市: 日圆兑美元跌向33个月低点,受货币宽松预期和日首相谈话影响

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3358     1.3362      -0.03      +1.24     1.3194
 美元/日圆                         93.83      93.48      +0.37      +8.17      86.74
 欧元/日圆                        125.32     124.98      +0.27      +9.49     114.46
 美元/瑞郎                        0.9225     0.9210      +0.16      +0.76     0.9155
 英镑/美元                        1.5474     1.5516      -0.27      -4.78     1.6251
 美元/加元                        1.0074     1.0062      +0.12      +1.54     0.9921
 澳元/美元                        1.0309     1.0304      +0.05      -0.81     1.0393
 新西兰元/美元                    0.8453     0.8445      +0.09      +2.05     0.8283
 澳元/日圆                        96.720     96.360      +0.37      +7.31     90.130
 新西兰元/日圆                    79.310     78.990      +0.41     -43.68    140.820
 英镑/日圆                        145.20     145.09      +0.08      +3.11     140.82
 澳元/新西兰元                    1.2191     1.2191      +0.00      -2.78     1.2540
                                                                                    
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为
 基准计算.
 (完)
      
      
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 (译文审校 张明钧)
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