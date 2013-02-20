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亚洲 | 2013年 2月 21日 星期四 07:55 BJT

东京汇市: 美元持坚,对冲基金遭困传言及美联储会议记录提供支持

但也有一些委员担心过早结束购债计划存在危险,与上述强硬派观点形成抗衡.

关键在于,分析师认为美联储主席贝南克和副主席叶伦在内的核心成员仍坚定支持量化宽松计划,表明市场反应过度.

"我们认为会议讨论双方的观点是相当平衡的,"巴克莱分析师在报告中称,"我们依然预计,美联储将实施资产购买计划到2013年底,下半年的执行速度会有所减慢."

会议记录公布前美元已录得涨幅,因传闻称一大型大宗商品对冲基金被迫平仓,让市场感到不安,黄金尤其受到冲击.金价 挫跌2.5%.

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