东京汇市: 美元持坚,对冲基金遭困传言及美联储会议记录提供支持

韩国已公布经济指标--2017/3/29
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 2月 +1.9% +2.0% 4月3日 +2.0% 工业生产(m/m) 1月 +3.3%
但也有一些委员担心过早结束购债计划存在危险,与上述强硬派观点形成抗衡.
关键在于,分析师认为美联储主席贝南克和副主席叶伦在内的核心成员仍坚定支持量化宽松计划,表明市场反应过度.
"我们认为会议讨论双方的观点是相当平衡的,"巴克莱分析师在报告中称,"我们依然预计,美联储将实施资产购买计划到2013年底,下半年的执行速度会有所减慢."
会议记录公布前美元已录得涨幅,因传闻称一大型大宗商品对冲基金被迫平仓,让市场感到不安,黄金尤其受到冲击.金价 挫跌2.5%.
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 2月 +1.9% +2.0% 4月3日 +2.0% 工业生产(m/m) 1月 +3.3%
路透北京3月29日 - 针对美国商务部决定对自中国进口的铝箔发起反倾销反补贴调查，中国商务部周三称，不合理地使用贸易救济措施，不仅损害中国铝箔企业出口利益，也会削弱美国下游产业的竞争力，不利于美国国内就业，还会影响广大美国消费者的福利，最终导致中美相关产业两败俱伤。
路透东京3月29日 - 日股日经指数周三早盘在震荡交投中小跌，除息股股价调整给市场带来压力，抵消了隔夜美股上涨带来的正面人气。