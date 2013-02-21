东京汇市: 美元持坚,对冲基金遭困传言及美联储会议记录提供支持

惠勒周三表示,新西兰元汇率相较预期偏高,会导致隔夜拆借利率低于预估.他也表示,考虑到经济基本面的话,新西兰元汇率被大幅高估.但他也承认没有降低汇率的速效药.

澳元兑美元 也大跌,降幅超过0.01美元,触及1.0237美元附近的低点.若澳元跌破1.0227,将进一步下探10月以来最低.

澳洲央行总裁周五将在议会做半年一次的证词陈述,这通常会受到投资者密切关注.

澳洲央行最近公布的声明暗示,央行已转为观望模式.澳洲央行在过去15个月以来已降息175个基点,至3.0%的纪录最低水平.(完)

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