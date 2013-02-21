东京汇市: 美元持坚,对冲基金遭困传言及美联储会议记录提供支持

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
惠勒周三表示,新西兰元汇率相较预期偏高,会导致隔夜拆借利率低于预估.他也表示,考虑到经济基本面的话,新西兰元汇率被大幅高估.但他也承认没有降低汇率的速效药.
澳元兑美元 也大跌,降幅超过0.01美元,触及1.0237美元附近的低点.若澳元跌破1.0227,将进一步下探10月以来最低.
澳洲央行总裁周五将在议会做半年一次的证词陈述,这通常会受到投资者密切关注.
澳洲央行最近公布的声明暗示,央行已转为观望模式.澳洲央行在过去15个月以来已降息175个基点,至3.0%的纪录最低水平.(完)
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。