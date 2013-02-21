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亚洲 | 2013年 2月 21日 星期四 12:45 BJT

东京汇市: 美元持坚,因美联储会议记录引燃回撤刺激举措的臆测

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3260     1.3280      -0.15      +0.50     1.3194
 美元/日圆                         93.41      93.54      -0.14      +7.69      86.74
 欧元/日圆                        123.86     124.33      -0.38      +8.21     114.46
 美元/瑞郎                        0.9293     0.9270      +0.25      +1.51     0.9155
 英镑/美元                        1.5204     1.5233      -0.19      -6.44     1.6251
 美元/加元                        1.0183     1.0165      +0.18      +2.64     0.9921
 澳元/美元                        1.0234     1.0255      -0.20      -1.53     1.0393
 新西兰元/美元                    0.8335     0.8353      -0.22      +0.63     0.8283
 澳元/日圆                        95.600     95.890      -0.30      +6.07     90.130
 新西兰元/日圆                    77.860     78.150      -0.37     -44.71    140.820
 英镑/日圆                        142.00     142.65      -0.46      +0.84     140.82
 澳元/新西兰元                    1.2271     1.2268      +0.02      -2.15     1.2540
                                                                                    
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为
 基准计算.
  (完)
    
      
              
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 (编译/审校 王兴亚/艾茂林/兰秀娟/李春喜/许娜/李婷仪/田建华/郑茵)
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