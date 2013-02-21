纽约汇市: 欧元因经济忧虑下跌,美元普涨

* 欧元区经济数据为该区经济有望摆脱衰退的看法浇了冷水

* 意大利选举的不确定性令欧元承压

* 美元指数触及五个月高位

路透纽约2月21日 - 欧元兑美元周四下跌至六周低位,兑日圆跌至三周低点,受累于令人失望的欧元区经济数据,以及在意大利周末进行选举前存在不确定性.

美元兑一篮子货币升至五个半月高位,周三美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布的会议记录支撑了美联储将更早而不是更迟收缩购债计划的预期.

周四公布的2月采购经理人指数(PMI)数据打击了欧元区或能够走出衰退的希望,因本月欧元区景气情况意外出现恶化,尤其是法国. 疲弱的数据使欧洲央行未来几个月减息的机会犹在.

"今天的数据和市场普遍预期形成强烈反差,原本预期是欧元区经济今年第一季就会好转,"BK Asset Management外汇策略部董事总经理Boris Schlossberg说.

市场忧虑意大利选举中将没有一个党派赢得大多数议会议席,将可能引发欧元区二线国家债市大幅下跌,也令欧元承压.

在意大利选举民调中领先的左翼生态自由党(SEL)领袖Nichi Vendola表示,意大利应寻求修改欧盟预算规定.

这令市场忧虑Vendola会将选举后的中左派政府过份推向左派,并阻止与前总理蒙堤组建联合政府.外界认为组建有蒙堤参加的联合政府,将是最有利市场的选举结果.

根据路透数据,欧元兑美元 跌至1.3160美元,为1月10日来最低,远低于2月1日触及的15个月高位1.3711美元.欧元兑美元尾盘报1.3182美元,跌0.7%.

欧元目前已跌穿1.3310美元的支撑位,这是其11月至2月升势的38.2%回档位,并降至55日移动均线切入位1.3285美元的下方.跌势令欧元可能下探1.3040美元附近的1月10日低点.

欧元兑日圆 也跌至122.23日圆,为1月底来最低.纽约尾盘,报122.78日圆,跌1.2%.

摩根大通欧洲分析师David Mackie表示,尽管欧元区在取得进展,但过去一个月宏观经济方面普遍令人失望,足以令欧洲央行降息.

**美联储政策**

美元指数 升至日高81.508,为9月初以来最高,之后小幅回落至81.397,当日上涨0.4%.

周三发布的美联储会议记录显示,美联储官员愈发担心量化宽松政策的成本和风险,令市场更加预期美联储可能提前,而不是推迟缩减刺激计划.

"美元价值的稀释程度将会减小,特别是相对于日圆,相对于英镑可能也是如此."嘉信理财(Charles Schwab)汇市分析部门主管Tatjana Michel表示.

日本央行和英国央行都在考虑增加印钞并扩大资产负债表,这会拉低其本币汇率.

但一些分析师表示,美元对美联储会议记录的反应过度,因美联储关于退出策略的观点仍在酝酿中.法国巴黎银行建议买入欧元/美元,目标1.38美元.

美元兑瑞郎 也升至一个月高位0.9333瑞郎,兑澳元 升至四个月高位.

美元兑日圆 跌0.5%,报93.04日圆,今年迄今日圆是表现最差的主要货币,因投资人押注日本央行将进一步采取激进政策以帮助日本经济摆脱通缩.

摩根士丹利策略师表示,美元跌势可能在约92.90日圆区域附近受限,这是2月12日触及的低点,之后会再度上升,上探近期触及的约94.50日圆的近三年高位.(完)

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