东京汇市: 市场对美联储政策的疑虑推升美元,欧元兑美元触六周低点

日圆周线料将录得11月中旬以来首个明显涨幅.自从日本选举消息在11月宣布后,投资者就押注日本央行将受到采取高强度宽松举措的更大政治压力.

投机客又开始转战英镑,本周英镑已累计挫跌1.7%,在周四触及两年半低点1.5130美元,因市场预期英国央行将采取更多量化宽松举措.