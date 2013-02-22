东京汇市: 市场对美联储政策的疑虑推升美元,欧元兑美元触六周低点

《中国重要政经日程》--4月5日-9月
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日圆周线料将录得11月中旬以来首个明显涨幅.自从日本选举消息在11月宣布后,投资者就押注日本央行将受到采取高强度宽松举措的更大政治压力.
投机客又开始转战英镑,本周英镑已累计挫跌1.7%,在周四触及两年半低点1.5130美元,因市场预期英国央行将采取更多量化宽松举措.
英镑兑美元 最新报1.5254美元,略微反弹,但走势仍然脆弱.
加元兑美元 徘徊在周四触及的七个月低点1.0208加元附近,报1.0186加元.
澳元兑美元周四触及四个月低点1.0221美元,但周五盘初小幅反弹,因此前澳洲央行总裁史蒂文斯在议会做证词陈述时没有给出降息信号.
澳元兑美元 最新报1.0295美元,较纽约尾盘上涨0.5%.(完)
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(编译 梁睿雪/洪曦/李婷仪/程琳; 审校 张涛/戴素萍/李爽/王兴亚)
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路透上海4月5日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年4月 4/6 0945 财新服务业PMI 3月 4/7 -- 官方外汇储备 3月 4/12 0930 居民消费价格指数(CPI) 3月 工业生产者价格指数(PPI) 3月 4/13 -- 海关统计月度初步汇总数据 3月 4/17 1000 国民经济运行情况新闻发布会 一季度