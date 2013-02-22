版本:
中国
亚洲 | 2013年 2月 22日 星期五 12:20 BJT

东京汇市: 美元因对美联储政策的疑虑而持坚,欧元/美元接近六周低位

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3213     1.3188      +0.19      +0.14     1.3194
 美元/日圆                         93.31      93.10      +0.23      +7.57      86.74
 欧元/日圆                        123.28     122.74      +0.44      +7.71     114.46
 美元/瑞郎                        0.9286     0.9307      -0.23      +1.43     0.9155
 英镑/美元                        1.5263     1.5253      +0.07      -6.08     1.6251
 美元/加元                        1.0165     1.0182      -0.17      +2.46     0.9921
 澳元/美元                        1.0316     1.0245      +0.69      -0.74     1.0393
 新西兰元/美元                    0.8376     0.8339      +0.44      +1.12     0.8283
 澳元/日圆                        96.240     95.300      +0.99      +6.78     90.130
 新西兰元/日圆                    78.150     77.580      +0.73     -44.50    140.820
 英镑/日圆                        142.42     141.94      +0.34      +1.14     140.82
 澳元/新西兰元                    1.2310     1.2274      +0.29      -1.83     1.2540
                                                                                    
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为
 基准计算.
 (完)
      
      
    全球汇市简讯      英文汇市简讯页面   
    汇市主要消息预告 汇市技术面解析 
    国际汇市报导         汇率路透调查    
    所有外汇新闻        指标利率一览    
    美加经济指标预测   欧洲经济指标预测 
    英镑报导             瑞郎报导           
    澳元报导             加元报导           
    人民币报导           台币报导           
    亚洲盘现汇报价         欧洲盘现汇报价       
    纽约盘现汇报价         全部现汇报价          


 (编译 李婷仪; 审校 徐文焰)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐