东京汇市: 美元因对美联储政策的疑虑而持坚,欧元/美元接近六周低位

台湾央行：开放申购28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北4月5日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期5,306.5亿台币。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3213 1.3188 +0.19 +0.14 1.3194 美元/日圆 93.31 93.10 +0.23 +7.57 86.74 欧元/日圆 123.28 122.74 +0.44 +7.71 114.46 美元/瑞郎 0.9286 0.9307 -0.23 +1.43 0.9155 英镑/美元 1.5263 1.5253 +0.07 -6.08 1.6251 美元/加元 1.0165 1.0182 -0.17 +2.46 0.9921 澳元/美元 1.0316 1.0245 +0.69 -0.74 1.0393 新西兰元/美元 0.8376 0.8339 +0.44 +1.12 0.8283 澳元/日圆 96.240 95.300 +0.99 +6.78 90.130 新西兰元/日圆 78.150 77.580 +0.73 -44.50 140.820 英镑/日圆 142.42 141.94 +0.34 +1.14 140.82 澳元/新西兰元 1.2310 1.2274 +0.29 -1.83 1.2540 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为 基准计算. (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李婷仪; 审校 徐文焰)
路透台北4月5日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期5,306.5亿台币。
楼市狂态下乱象丛生，劏房，货柜屋、太空舱和太空站等纷纷出现。这些荒谬现象出于市民居住需要的现实，当局实难取缔，但必须规管安全，勿再待悲剧发生后才急扑火。
路透北京4月5日 - 新华社报导，河北雄安新区筹委会周二晚间称，将严格贯彻“房子是用来住的，不是用来炒的”精神，安新、容城、雄县三县已经依法对土地、建设、房地产交易等进行管控。