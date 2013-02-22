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亚洲 | 2013年 2月 22日 星期五 14:35 BJT

东京汇市: 对美联储政策的疑虑扶助美元,欧元守住关键支撑位

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3210    1.3188     +0.17     +0.12    1.3194
 美元/日圆                      93.29     93.10     +0.20     +7.55     86.74
 欧元/日圆                     123.22    122.74     +0.39     +7.65    114.46
 美元/瑞郎                     0.9291    0.9307     -0.17     +1.49    0.9155
 英镑/美元                     1.5284    1.5253     +0.20     -5.95    1.6251
 美元/加元                     1.0168    1.0182     -0.14     +2.49    0.9921
 澳元/美元                     1.0309    1.0245     +0.62     -0.81    1.0393
 新西兰元/美                   0.8374    0.8339     +0.42     +1.10    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     96.160    95.300     +0.90     +6.69    90.130
 新西兰元/日                   78.090    77.580     +0.66    -44.55   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     142.57    141.94     +0.44     +1.24    140.82
 澳元/新西兰                   1.2306    1.2274     +0.26     -1.87    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦
 以此为基准计算.
 (完)
      
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 (编译/审校 兰秀娟/梁睿雪/张若琪/徐文焰/李春喜/郑茵/王冠中)

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