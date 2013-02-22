纽约汇市: 欧元兑美元触及六周低点,势将录得三周连跌

* 欧元区银行将偿还611亿欧元欧洲央行紧急贷款

* 投资人对意大利大选结果谨慎

* 日圆恢复跌势,投资人预计日圆将进一步走软

路透纽约2月22日 - 欧元兑美元周五触及六周低点,势将录得三周连跌,此前欧洲央行表示,银行将偿还给央行危机贷款的规模不及预期的一半,且意大利大选有不确定性.

日圆兑美元和欧元下滑,许多投资人预计日圆将进一步走软,因预期日本央行将进一步放宽政策,应对通缩.

银行业下周将偿还三年期欧洲央行贷款中的611亿欧元(808亿美元),远低于市场预期的1,300亿欧元,显示许多银行仍需要欧洲央行提供的资金.

"偿还规模逊于预期意味着欧洲央行的资产负债表将以较预期更慢的进度缩小."Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示."这进一步打压了对欧元区复苏的信心."

欧元兑美元 低见1.3144美元,为1月10日来最低,从德国公布Ifo调查显示德国企业信心大增后欧元触及的日高1.3244美元回落.

欧元兑美元尾盘报1.3167美元,跌0.2%,市场人士报称在1.3150-60附近有支撑性买盘.

Rabobank高级固定收益策略师Richard McGuire表示,因本周末意大利大选结果有不确定因素,意大利的银行可能暂缓偿还欧洲央行贷款.

分析师对中左翼领导人Pier Luigi Bersani是否能组建稳定的大多数政府,带领意大利进行经济改革,走出衰退仍有分歧.

投资人担心可能出现意大利议会无一政党获得绝对多数席位的局面,或前总理贝鲁斯柯尼再度入主,都可能阻碍欧元区第三大经济体对抗20年来最严重的经济衰退.

欧盟执委会周五报告预计欧元区今年经济将再度萎缩,这也令欧元承压,欧元连跌三日.

本周欧元兑美元下挫1.3%.

周三,美国联邦储备理事会(FED,美联储)发布上次货币政策会议记录后,投资人愈发感觉美联储可能较预期更早的开始收紧货币政策,美元动能增加.

一些策略师表示,预计在意大利大选结果下周公布前欧元将逐步下滑.但他们也表示,欧元将在约1.3040美元寻获支撑,这接近1月10日低点1.3037美元.

汇丰控股首席汇市策略师Bob Lynch表示,技术因素也直指欧元走软."动能指标转跌,跌穿2012年7月的上升趋势线以及对欧元不利的相对收益率差进一步转变都显示短期内风险仍偏向下行."他表示.

欧元兑日圆 升0.2%,报123.10日圆,美元兑日圆 升0.3%,报93.39日圆,离上周触及的33个月高位94.47日圆不远.

一些市场人士表示,美国政策制定者还没有特别反对日圆颓势的事实意味着日圆跌势可能持续.日圆下挫令日本出口较其他国家更具竞争力.

"我们没有真正意识到日本官员会多激进,我们也没有真正感觉到美国会像以前那样反对."Nikko Asset Management首席全球策略师John Vail表示.

"可能他们很希望日圆到这一水准.我的感觉是他们意图让日圆兑美元跌至95-105日圆区间."

澳元兑美元 在周四跌至四个月低点1.0221美元后反弹,尾盘升0.7%,报1.0318美元.(完)

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