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亚洲 | 2013年 2月 26日 星期二 13:26 BJT

东京汇市: 欧元兑美元逼近七周低点,受意大利陷入政治僵局拖累

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3054     1.3062      -0.06      -1.06     1.3194
 美元/日圆                         92.05      91.79      +0.28      +6.12      86.74
 欧元/日圆                        120.15     119.47      +0.57      +4.97     114.46
 美元/瑞郎                        0.9299     0.9322      -0.25      +1.57     0.9155
 英镑/美元                        1.5197     1.5160      +0.24      -6.49     1.6251
 美元/加元                        1.0250     1.0260      -0.10      +3.32     0.9921
 澳元/美元                        1.0270     1.0257      +0.13      -1.18     1.0393
 新西兰元/美元                    0.8332     0.8329      +0.04      +0.59     0.8283
 澳元/日圆                        94.540     94.020      +0.55      +4.89     90.130
 新西兰元/日圆                    76.710     76.230      +0.63     -45.53    140.820
 英镑/日圆                        139.88     138.73      +0.83      -0.67     140.82
 澳元/新西兰元                    1.2320     1.2322      -0.02      -1.75     1.2540
                                                                                    
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为
 基准计算.
 
    (完)
      

      
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 (编译 龚芳; 审校 隋芬)
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