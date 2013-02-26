东京汇市: 日圆守住涨幅,欧元因意大利政局不稳依旧承压

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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"不过我们认为这并非新一轮欧洲债务危机的开端,因为意大利总体财政状况相对稳定,而且投资者似乎并未重仓持有欧洲资产,因此若解除仓位,影响应该也有限."
欧洲疑虑再起也打击商品货币,特别是此前高涨的新西兰元.
投资者缩减新西兰元 多仓,打压其跌至0.8249美元,远离本月触及的17个月高点0.8534.
澳元 也未能幸免,跌至四个月低位1.0200美元的支撑位.澳元最新报1.0232,若明确跌破1.0200将令市场焦点转向10月低点1.0149.
周三亚洲地区无重要经济面消息,市场关注目光放在意大利的公债标售.(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。