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亚洲 | 2013年 2月 27日 星期三 07:35 BJT

纽约汇市: 欧元盘中走势拉锯终场持平,贝南克为购债计划进行强力辩护

今日      上日      当日    今年以来   2012年
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 欧元/美元                     1.3061    1.3062     -0.01     -1.01    1.3194
 美元/日圆                      91.97     91.79     +0.20     +6.03     86.74
 欧元/日圆                     120.11    119.90     +0.18     +4.95    114.45
 美元/瑞郎                     0.9318    0.9322     -0.04     +1.78    0.9155
 英镑/美元                     1.5123    1.5160     -0.24     -6.94    1.6251
 美元/加元                     1.0258    1.0260     -0.02     +3.40    0.9921
 澳元/美元                     1.0226    1.0257     -0.30     -1.61    1.0393
 欧元/瑞郎                     1.2171    1.2176     -0.04     +0.80    1.2075
 欧元/英镑                     0.8635    0.8614     +0.24     +6.42    0.8114
 新西兰元/美                   0.8255    0.8329     -0.89     -0.34    0.8283
 元                                                                  
 美元/挪威克                   5.7005    5.7034     -0.05     +2.47    5.5630
 朗                                                                  
 欧元/挪威克                   7.4476    7.4491     -0.02     +1.46    7.3403
 朗                                                                  
 美元/瑞典克                   6.4578    6.4758     -0.28     -0.63    6.4986
 朗                                                                  
 欧元/瑞典克                   8.4345    8.4642     -0.35     -1.67    8.5777
 朗                                                                  
                                                                             
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦
 以此为基准计算.
 (完)
      
      
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 (编译 梁睿雪; 审校 王洋)
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