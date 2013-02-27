纽约汇市: 欧元攀升,但意大利忧虑可能限制涨幅

* 意大利公债标售获强劲需求,但借贷成本攀升

* 贝南克重申支持美联储刺激举措

* 期权市场显现出欧元疲弱的偏向

* 瑞士央行称结束汇率上限政策还需很长时间

路透纽约2月27日 - 欧元兑美元周三走强,因意大利大选后的首次公债标售获强劲需求,但该国目前的政治不确定性可能限制欧元涨幅.

尽管10年期公债借贷成本攀升,但意大利公债标售仍获强劲需求,这扶助刺激欧元买盘.欧元兑美元周一回落近1%.

意大利的现状引发对欧债危机可能重燃的担忧.该国周末举行的大选显示,撙节政策缺乏公众的支持,导致无一党派在大选中获得议会绝对多数席位,对该国是否有能力改革负债累累的经济的疑虑重现.

"对深陷衰退的意大利经济而言,政治的不确定性不是好的征兆,在经济努力复苏的过程中,不需要出现又一个绊脚石,"Bank of the West的副总裁兼外汇顾问Sean Cotton说.

欧元 最新报1.3125美元,日内上扬0.5%.

欧元盘中一度削减涨幅,因欧洲央行总裁德拉吉周三在德国表示,央行退出宽松货币政策尚需很长的时间,因欧元区复苏迟缓.

数据显示,2月欧元区经济和企业信心连续第四个月改善.这也扶助支撑欧元.

技术策略师表示,欧元将在年内低位1.2998美元,以及12月7日触及的低位1.2876美元受到支撑.

欧元持于周二低位1.3017美元之上,这是1月7日以来最低.策略师称,欧元可能进一步走软,因紧张不安的投资者正在观望,看意大利政界人士是组建联合政府,还是重新进行投票.

GlobalView.com的创始人和联席合伙人Jay Meisler指出,1.31美元水准十分关键,欧元已连续数日升至该水准.他还表示,除非欧元上涨至1.3150-1.3200区间,否则,投资者将很自然地将这些涨势看作熊市中的反弹.

期权市场,一个月欧元/美元风险逆转指标 周二显现出自6月底以来最高的欧元走软偏向,因投资者买入欧元卖权.在接近上月底的一段时间内,风险逆转指标呈现欧元走强的偏向.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克周三在众议院的证词陈述与昨日在参议院金融委员会的讲话如出一辙,他表示,美联储将在一段时间内继续执行购债政策.他的讲话缓解了部分市场人士对美联储将提前结束宽松政策的忧虑.

**日圆走软**

避险日圆兑美元走软,因风险意愿增强.

美元兑日圆 最新报92.31日圆,上扬0.3%,高于90.92日圆的一个月低位,但低于周一触及的33个月高位94.76日圆.欧元兑日圆 日内上扬0.8%,报121.14日圆.

日圆是年内迄今表现最差的主要货币之一,因投资者押注日本央行将推行更为激进的政策来打压通缩,并准备推出进一步货币刺激政策.

策略师表示,鉴于日本投资者对较高收益海外资产的需求,日圆强势可能短暂.

英镑 也是年内迄今表现最差的货币之一.英国公债价格周三攀升,之前一英国央行决策者表示,可能需要在较预期更长的时间内购买更多公债,以刺激经济.

另外,瑞士央行总裁乔丹周三表示,结束瑞郎汇率上限政策还需很长的时间,他指出,意大利大选结果引发的不确定性带来了新的风险.