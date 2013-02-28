东京汇市: 意大利标债情况良好扶助欧元脱离低位,日圆重拾跌势

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3146 1.3138 +0.06 -0.36 1.3194 美元/日圆 92.34 92.23 +0.12 +6.46 86.74 欧元/日圆 121.39 121.13 +0.21 +6.05 114.46 美元/瑞郎 0.9289 0.9297 -0.09 +1.46 0.9155 英镑/美元 1.5169 1.5157 +0.08 -6.66 1.6251 美元/加元 1.0228 1.0225 +0.03 +3.09 0.9921 澳元/美元 1.0275 1.0231 +0.43 -1.14 1.0393 新西兰元/美元 0.8313 0.8275 +0.46 +0.36 0.8283 澳元/日圆 94.890 94.300 +0.63 +5.28 90.130 新西兰元/日圆 76.790 76.210 +0.76 -45.47 140.820 英镑/日圆 140.07 139.72 +0.25 -0.53 140.82 澳元/新西兰元 1.2351 1.2371 -0.16 -1.51 1.2540 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算 . (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王翔琼; 审校 张明钧)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。