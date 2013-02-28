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亚洲 | 2013年 2月 28日 星期四 12:19 BJT

东京汇市: 意大利标债情况良好扶助欧元脱离低位,日圆重拾跌势

纽约        当日       今年来      2012年
                                  最新报价    上收市价     涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                      
 欧元/美元                           1.3146      1.3138       +0.06       -0.36      1.3194
 美元/日圆                            92.34       92.23       +0.12       +6.46       86.74
 欧元/日圆                           121.39      121.13       +0.21       +6.05      114.46
 美元/瑞郎                           0.9289      0.9297       -0.09       +1.46      0.9155
 英镑/美元                           1.5169      1.5157       +0.08       -6.66      1.6251
 美元/加元                           1.0228      1.0225       +0.03       +3.09      0.9921
 澳元/美元                           1.0275      1.0231       +0.43       -1.14      1.0393
 新西兰元/美元                       0.8313      0.8275       +0.46       +0.36      0.8283
 澳元/日圆                           94.890      94.300       +0.63       +5.28      90.130
 新西兰元/日圆                       76.790      76.210       +0.76      -45.47     140.820
 英镑/日圆                           140.07      139.72       +0.25       -0.53      140.82
 澳元/新西兰元                       1.2351      1.2371       -0.16       -1.51      1.2540
                                                                                           
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算
 .
 (完)
      
          
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 (编译 王翔琼; 审校 张明钧)
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