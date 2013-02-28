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亚洲 | 2013年 2月 28日 星期四 15:11 BJT

东京汇市: 欧元因意大利标债情况良好而脱离低位,日圆处于守势

纽约        当日       今年来      2012年
                                  最新报价    上收市价     涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                      
 欧元/美元                           1.3138      1.3138       +0.00       -0.42      1.3194
 美元/日圆                            92.41       92.23       +0.20       +6.54       86.74
 欧元/日圆                           121.42      121.13       +0.24       +6.08      114.46
 美元/瑞郎                           0.9297      0.9297       +0.00       +1.55      0.9155
 英镑/美元                           1.5164      1.5157       +0.05       -6.69      1.6251
 美元/加元                           1.0234      1.0225       +0.09       +3.15      0.9921
 澳元/美元                           1.0268      1.0231       +0.36       -1.20      1.0393
 新西兰元/美元                       0.8308      0.8275       +0.40       +0.30      0.8283
 澳元/日圆                           94.900      94.300       +0.64       +5.29      90.130
 新西兰元/日圆                       76.780      76.210       +0.75      -45.48     140.820
 英镑/日圆                           140.15      139.72       +0.31       -0.48      140.82
 澳元/新西兰元                       1.2353      1.2371       -0.15       -1.49      1.2540
                                                                                           
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算
 .
 (完)
      
          
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 (编译/审校 石冠兰/程琳/高琦/王翔琼/隋芬/许娜/丁琦)
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