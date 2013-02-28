东京汇市: 欧元因意大利标债情况良好而脱离低位,日圆处于守势

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3138 1.3138 +0.00 -0.42 1.3194 美元/日圆 92.41 92.23 +0.20 +6.54 86.74 欧元/日圆 121.42 121.13 +0.24 +6.08 114.46 美元/瑞郎 0.9297 0.9297 +0.00 +1.55 0.9155 英镑/美元 1.5164 1.5157 +0.05 -6.69 1.6251 美元/加元 1.0234 1.0225 +0.09 +3.15 0.9921 澳元/美元 1.0268 1.0231 +0.36 -1.20 1.0393 新西兰元/美元 0.8308 0.8275 +0.40 +0.30 0.8283 澳元/日圆 94.900 94.300 +0.64 +5.29 90.130 新西兰元/日圆 76.780 76.210 +0.75 -45.48 140.820 英镑/日圆 140.15 139.72 +0.31 -0.48 140.82 澳元/新西兰元 1.2353 1.2371 -0.15 -1.49 1.2540 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算 . (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 石冠兰/程琳/高琦/王翔琼/隋芬/许娜/丁琦)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。