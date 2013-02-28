版本:
中国
市场报道 | 2013年 3月 1日 星期五 07:40 BJT

纽约汇市：美国减支措施即将启动之际美元上涨，意大利局势亦增强避险买盘

今日      上日      当日    今年以来   2012年
                              收市价    收市价    涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3138    1.3061     +0.59     -0.42    1.3194
 美元/日圆                      92.23     91.97     +0.28     +6.33     86.74
 欧元/日圆                     121.15    120.11     +0.87     +5.85    114.45
 美元/瑞郎                     0.9297    0.9318     -0.23     +1.55    0.9155
 英镑/美元                     1.5157    1.5123     +0.22     -6.73    1.6251
 美元/加元                     1.0225    1.0258     -0.32     +3.06    0.9921
 澳元/美元                     1.0231    1.0226     +0.05     -1.56    1.0393
 欧元/瑞郎                     1.2210    1.2171     +0.32     +1.12    1.2075
 欧元/英镑                     0.8665    0.8635     +0.35     +6.79    0.8114
 新西兰元/美                   0.8275    0.8255     +0.24     -0.10    0.8283
 元                                                                  
 美元/挪威克                   5.6870    5.7005     -0.24     +2.23    5.5630
 朗                                                                  
 欧元/挪威克                   7.4710    7.4476     +0.31     +1.78    7.3403
 朗                                                                  
 美元/瑞典克                   6.4250    6.4578     -0.51     -1.13    6.4986
 朗                                                                  
 欧元/瑞典克                   8.4434    8.4345     +0.11     -1.57    8.5777
 朗                                                                  
                                                                             
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦
 以此为基准计算.
 (完)
      
    全球汇市简讯      英文汇市简讯页面   
    汇市主要消息预告 汇市技术面解析 
    国际汇市报导         汇率路透调查    
    所有外汇新闻        指标利率一览    
    美加经济指标预测   欧洲经济指标预测 
    英镑报导             瑞郎报导           
    澳元报导             加元报导           
    人民币报导           台币报导           
    亚洲盘现汇报价         欧洲盘现汇报价       
    纽约盘现汇报价         全部现汇报价          

 (编译 张涛;审校 徐文焰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐