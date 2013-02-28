纽约汇市：美国减支措施即将启动之际美元上涨，意大利局势亦增强避险买盘

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3138 1.3061 +0.59 -0.42 1.3194 美元/日圆 92.23 91.97 +0.28 +6.33 86.74 欧元/日圆 121.15 120.11 +0.87 +5.85 114.45 美元/瑞郎 0.9297 0.9318 -0.23 +1.55 0.9155 英镑/美元 1.5157 1.5123 +0.22 -6.73 1.6251 美元/加元 1.0225 1.0258 -0.32 +3.06 0.9921 澳元/美元 1.0231 1.0226 +0.05 -1.56 1.0393 欧元/瑞郎 1.2210 1.2171 +0.32 +1.12 1.2075 欧元/英镑 0.8665 0.8635 +0.35 +6.79 0.8114 新西兰元/美 0.8275 0.8255 +0.24 -0.10 0.8283 元 美元/挪威克 5.6870 5.7005 -0.24 +2.23 5.5630 朗 欧元/挪威克 7.4710 7.4476 +0.31 +1.78 7.3403 朗 美元/瑞典克 6.4250 6.4578 -0.51 -1.13 6.4986 朗 欧元/瑞典克 8.4434 8.4345 +0.11 -1.57 8.5777 朗 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦 以此为基准计算. (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张涛;审校 徐文焰)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。