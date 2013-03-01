更正-纽约汇市：美国减支措施即将启动之际美元上涨，意大利局势亦增强避险买盘

标题新闻：俄罗斯央行报告称，通胀预期的不稳定下降仍是一个较大的通胀风险
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今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3056 1.3138 -0.62 -1.05 1.3194 美元/日圆 92.53 92.23 +0.33 +6.68 86.74 欧元/日圆 120.83 121.15 -0.26 +5.57 114.45 美元/瑞郎 0.9361 0.9297 +0.69 +2.25 0.9155 英镑/美元 1.5160 1.5157 +0.02 -6.71 1.6251 美元/加元 1.0303 1.0225 +0.76 +3.85 0.9921 澳元/美元 1.0212 1.0231 -0.19 -1.74 1.0393 欧元/瑞郎 1.2231 1.2210 +0.17 +1.29 1.2075 欧元/英镑 0.8609 0.8665 -0.65 +6.10 0.8114 新西兰元/美元 0.8244 0.8275 -0.37 -0.47 0.8283 美元/挪威克朗 5.7348 5.6870 +0.84 +3.09 5.5630 欧元/挪威克朗 7.4892 7.4710 +0.24 +2.03 7.3403 美元/瑞典克朗 6.4645 6.4250 +0.61 -0.52 6.4986 欧元/瑞典克朗 8.4385 8.4434 -0.06 -1.62 8.5777 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为 基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张涛; 审校 徐文焰)
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