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市场报道 | 2013年 3月 1日 星期五 12:34 BJT

更正-纽约汇市：美国减支措施即将启动之际美元上涨，意大利局势亦增强避险买盘

今日       上日       当日     今年以来    2012年
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 欧元/美元                         1.3056     1.3138      -0.62      -1.05     1.3194
 美元/日圆                          92.53      92.23      +0.33      +6.68      86.74
 欧元/日圆                         120.83     121.15      -0.26      +5.57     114.45
 美元/瑞郎                         0.9361     0.9297      +0.69      +2.25     0.9155
 英镑/美元                         1.5160     1.5157      +0.02      -6.71     1.6251
 美元/加元                         1.0303     1.0225      +0.76      +3.85     0.9921
 澳元/美元                         1.0212     1.0231      -0.19      -1.74     1.0393
 欧元/瑞郎                         1.2231     1.2210      +0.17      +1.29     1.2075
 欧元/英镑                         0.8609     0.8665      -0.65      +6.10     0.8114
 新西兰元/美元                     0.8244     0.8275      -0.37      -0.47     0.8283
 美元/挪威克朗                     5.7348     5.6870      +0.84      +3.09     5.5630
 欧元/挪威克朗                     7.4892     7.4710      +0.24      +2.03     7.3403
 美元/瑞典克朗                     6.4645     6.4250      +0.61      -0.52     6.4986
 欧元/瑞典克朗                     8.4385     8.4434      -0.06      -1.62     8.5777
                                                                                     
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为
 基准计算。(完)
      
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 (编译 张涛; 审校 徐文焰)
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