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亚洲 | 2013年 3月 1日 星期五 07:44 BJT

东京汇市：冒险意愿减弱令欧元承压，关注亚洲数据

日圆仍表现逊色，上日首相安倍晋三提名倡导采取激进政策的黑田东彦为央行总裁。

美元兑日圆 报92.61，继续从本周低点90.85反弹，升向周一所及33个月高点94.77。

但欧元兑日圆 反弹势头停滞，报120.90日圆，脱离隔夜高点121.82日圆。(完)

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