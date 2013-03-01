纽约汇市：美元上扬，摆脱政府减支生效的影响

* 自动减支短期内料对美国经济影响有限

* 美元上扬，因美国数据同欧元区数据形成对比

* 有投资人臆测欧洲央行将降息，令欧元承压

* 息差走势有利美国

路透纽约3月1日 - 美国大范围自动减支将在周五生效，可能威胁到经济成长，但这对美元升势影响不大，美元受到强劲的经济数据提振。

欧元兑美元跌至两个半月低点，之后迅速反弹，而对日本央行新总裁将加快放宽货币政策的臆测升温，打压日圆。

英镑兑美元创下两年半低点，一度跌穿1.50美元水准，因英国经济数据令人失望。

在国会共和和民主两党未能达成替代削减财赤计划后，美国政府即将大规模减支，这可能阻碍美国经济复苏。

“市场对自动减支没有太过注意，因对经济的冲击不会太大，特别是短期内。”CitiFX的G10汇率策略部门全球主管Steven Englander表示。

对欧洲央行可能采取行动抑制经济加速恶化的臆测令欧元自12月来首次跌穿1.30美元，经济数据显示欧洲制造业疲弱，而亚洲经济成长降温。

欧元区疲弱的经济数据，以及通胀冷却和意大利政局不稳可能推高受困国家的借款成本，会向欧洲央行施压，令其在未来几个月内降息。

纽约尾盘，欧元兑美元 报1.3021美元，跌0.27%，连跌四周。稍早欧元触及12月初来最低的1.2965美元。

美元兑日圆 大涨超过1%，报93.56日圆，为三周最大单日升幅。

周五多个因素都对美元有利，包括美国经济数据强劲，同欧元区和亚洲数据形成对比。这扶助美元指数 升至六个月高位。

中国2月官方和汇丰制造业PMI(采购经理人指数)双双回落，但仍均连续数月处于荣枯分水岭上方，意味着中国经济仍在复苏途中，但力道有待进一步确认。

周五公布的调查显示，英国制造业2月意外萎缩，新订单减少，很可能拖累第一季的经济增长。Markit/CIPS采购经理人指数(PMI)跌至47.9，逊于预期的升至51.0，为11月以来首次低于50的分水岭。1月数据修正值为50。

数据拖累英镑兑美元 大跌0.84%，报1.5032美元。

**多个因素对美元有利**

美元公布的数据显示2月制造业增幅为逾一年半来最快，而美国消费者信心增强，对就业市场改善抱持更大希望。

在美国周五实施自动减支的背景下，美元的避险地位也对美元有利。国际货币基金组织(IMF)已警告减支将令今年美国经济成长降低至少0.5个百分点，并令全球经济放缓。

两年期美国公债 较可比德债 收益率差给投资者买入美元的理由。一些人士预计，随着美国就业市场显示出改善的迹象，今年稍晚美联储将放缓购买资产。

形成对比的是，欧元区的失业率创下历史高位，企业调查显示2月制造业活动迟滞。

RMG Wealth Management基金经理顾问Howard Jones表示，“看看欧洲，除了德国外，都是高失业率，经济鲜有成长。欧洲需要的是经济成长，更宽松的货币条件以及更疲弱的汇率。”

“而美国的数据要比欧洲好得多，对我们而言，会买入美元，预计欧元兑美元在未来两个月将跌向1.20美元水准的中档。”(完)

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