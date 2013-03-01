纽约汇市：美元上扬，摆脱政府减支生效的影响

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多51亿元
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
* 自动减支短期内料对美国经济影响有限
* 美元上扬，因美国数据同欧元区数据形成对比
* 有投资人臆测欧洲央行将降息，令欧元承压
* 息差走势有利美国
路透纽约3月1日 - 美国大范围自动减支将在周五生效，可能威胁到经济成长，但这对美元升势影响不大，美元受到强劲的经济数据提振。
欧元兑美元跌至两个半月低点，之后迅速反弹，而对日本央行新总裁将加快放宽货币政策的臆测升温，打压日圆。
英镑兑美元创下两年半低点，一度跌穿1.50美元水准，因英国经济数据令人失望。
在国会共和和民主两党未能达成替代削减财赤计划后，美国政府即将大规模减支，这可能阻碍美国经济复苏。
“市场对自动减支没有太过注意，因对经济的冲击不会太大，特别是短期内。”CitiFX的G10汇率策略部门全球主管Steven Englander表示。
对欧洲央行可能采取行动抑制经济加速恶化的臆测令欧元自12月来首次跌穿1.30美元，经济数据显示欧洲制造业疲弱，而亚洲经济成长降温。
欧元区疲弱的经济数据，以及通胀冷却和意大利政局不稳可能推高受困国家的借款成本，会向欧洲央行施压，令其在未来几个月内降息。
纽约尾盘，欧元兑美元 报1.3021美元，跌0.27%，连跌四周。稍早欧元触及12月初来最低的1.2965美元。
美元兑日圆 大涨超过1%，报93.56日圆，为三周最大单日升幅。
周五多个因素都对美元有利，包括美国经济数据强劲，同欧元区和亚洲数据形成对比。这扶助美元指数 升至六个月高位。
中国2月官方和汇丰制造业PMI(采购经理人指数)双双回落，但仍均连续数月处于荣枯分水岭上方，意味着中国经济仍在复苏途中，但力道有待进一步确认。
周五公布的调查显示，英国制造业2月意外萎缩，新订单减少，很可能拖累第一季的经济增长。Markit/CIPS采购经理人指数(PMI)跌至47.9，逊于预期的升至51.0，为11月以来首次低于50的分水岭。1月数据修正值为50。
数据拖累英镑兑美元 大跌0.84%，报1.5032美元。
**多个因素对美元有利**
美元公布的数据显示2月制造业增幅为逾一年半来最快，而美国消费者信心增强，对就业市场改善抱持更大希望。
在美国周五实施自动减支的背景下，美元的避险地位也对美元有利。国际货币基金组织(IMF)已警告减支将令今年美国经济成长降低至少0.5个百分点，并令全球经济放缓。
两年期美国公债 较可比德债 收益率差给投资者买入美元的理由。一些人士预计，随着美国就业市场显示出改善的迹象，今年稍晚美联储将放缓购买资产。
形成对比的是，欧元区的失业率创下历史高位，企业调查显示2月制造业活动迟滞。
RMG Wealth Management基金经理顾问Howard Jones表示，“看看欧洲，除了德国外，都是高失业率，经济鲜有成长。欧洲需要的是经济成长，更宽松的货币条件以及更疲弱的汇率。”
“而美国的数据要比欧洲好得多，对我们而言，会买入美元，预计欧元兑美元在未来两个月将跌向1.20美元水准的中档。”(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军; 审校 母红)
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
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