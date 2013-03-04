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亚洲 | 2013年 3月 5日 星期二 07:41 BJT

东京汇市：欧元受抑，澳元在澳洲央行利率决议前夕从低位反弹

英镑兑美元 报1.5115，上周五曾跌至两年半低点1.4985。

巴克莱资本国际的分析师称，欧央行进一步放宽政策的可能性也上升。

“由于2月采购经理人指数(PMI)欠佳，表明经济疲弱，我们认为，再次调降再融资利率的可能性似乎比一个月前上升，尤其是若欧央行再次调降经济成长和通胀前景预估的情况下，更是如此，”他们在给客户的报告中称。

交易员称，欧央行传递出任何温和信号都可能令欧元承压。(完)

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