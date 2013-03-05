纽约汇市：道指触及历史高位带动欧元兑美元小涨，澳元受提振

标题新闻：朝鲜可能在为第六次核试验做最后阶段的准备--美国智库
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**日圆上涨**
日圆兑美元上涨，之前日本举行两名央行副总裁提名人的确认听证会。
分析师称，美元兑日圆稍早下跌主要反映了市场头寸的调整，因为交易员或许在周二的确认听证会之前曾做多美元/日圆。
日本政府已经暗示，其希望日本央行实施积极的货币宽松举措以刺激经济，这一立场自11月以来一直重压日圆。
美元兑日圆 跌0.2%报93.30日圆，连续第二日下跌。
但一些策略师指出，美元兑日圆的上行趋势未变，若下跌将是买入良机。
“整体来看，我们仍认为短期回落至91.80日圆区域，可带来买进机会，”摩根士丹利分析师在一份报告中称。(完)
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路透首尔3月29日 - 韩国经济新闻周三引述匿名消息来源报导称，韩国芯片制造商SK海力士正与日本金融投资者磋商组成一个财团，联手收购东芝的芯片业务。
供应短缺风险消失，3月下旬以来，全球天胶市场重新陷入供应过剩泥潭。虽说沪胶价格在上周迎来移仓换月，但新主力1709合约却未能改变下跌颓势，利空氛围弥漫，空头持续加仓，以至于价格下移至16000元/吨一线。