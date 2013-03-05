纽约汇市：道指触及历史高位带动欧元兑美元小涨，澳元受提振

**日圆上涨**

日圆兑美元上涨，之前日本举行两名央行副总裁提名人的确认听证会。

分析师称，美元兑日圆稍早下跌主要反映了市场头寸的调整，因为交易员或许在周二的确认听证会之前曾做多美元/日圆。

日本政府已经暗示，其希望日本央行实施积极的货币宽松举措以刺激经济，这一立场自11月以来一直重压日圆。

美元兑日圆 跌0.2%报93.30日圆，连续第二日下跌。

但一些策略师指出，美元兑日圆的上行趋势未变，若下跌将是买入良机。

“整体来看，我们仍认为短期回落至91.80日圆区域，可带来买进机会，”摩根士丹利分析师在一份报告中称。(完)

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