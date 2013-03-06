东京汇市：英镑兑美元挫跌，市场静候英、日及欧洲央行会议结果

全球政经：中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力--欧盟执委
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
“鉴于上月有三位央行货币政策委员会成员投票支持量化宽松，我们认为多数委员将倾向于资产负债规模温和扩张250亿英镑，这将令英镑进一步承压，”法国巴黎银行策略师Vassili Serebriakov表示。
欧央行会议料暂时按兵不动，但或许为将来进一步放宽政策提供可能。
“尽管我们的基本立场为政策料维持不变，记者会也不会有什么新消息，但欧元仍存在下行风险。相比2月，(欧央行总裁)德拉吉可能仍维持略趋温和的口气，“巴克莱资本国际的分析师在一份给客户的报告中称。
分析师预计日本央行要到几周后新总裁上任才会有政策举动。市场认为其4月初举行下次会议时会有新的刺激举措公布。
对日本央行积极放宽政策的预期已令日圆今年在主要货币中表现垫底。美元今年迄今已升值约8%，欧元涨近7%。(完)
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路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透东京3月30日 - 日本公债价格周四走软，因较长期公债在大涨后遭遇获利了结；但市场已脱离低点，之前两年期日债标售吸引了充足的投资者需求。 10年期日债6月期货 跌0.05点至150.40，今日稍早一度坠至150.33。 两年期日债收益率(殖利率) 涨2个基点，至负0.235%，之前一度高见负0.230%。 周四日本政府发行2.2万亿日圆(197.8亿美元)两年期公债时，衡量需求状况的投标倍数仍保持在比较高的3.82，前次发行时为3.92。 交易商表示，对日本央行在例行市场操作中减少短期公债购买的担心，被新债发行量减少的影响所抵消。 从本月开始，财务省选择将两年期公债发行规模缩减1,000亿日圆。 30年期公债 收益率上升1.5个基点至0.835%，投资者在昨日上涨后了结获利。超长期公债收益率昨日下降，受追踪指数表现的市场参与方的月底买需推动。
路透香港3月30日 - 北京控股旗下的北控水务周四公布，去年度净利同比增长31%，好于市场预期，因业务收入增加，惟派息率轻微下降。