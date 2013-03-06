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亚洲 | 2013年 3月 7日 星期四 07:23 BJT

东京汇市：英镑兑美元挫跌，市场静候英、日及欧洲央行会议结果

“鉴于上月有三位央行货币政策委员会成员投票支持量化宽松，我们认为多数委员将倾向于资产负债规模温和扩张250亿英镑，这将令英镑进一步承压，”法国巴黎银行策略师Vassili Serebriakov表示。

欧央行会议料暂时按兵不动，但或许为将来进一步放宽政策提供可能。

“尽管我们的基本立场为政策料维持不变，记者会也不会有什么新消息，但欧元仍存在下行风险。相比2月，(欧央行总裁)德拉吉可能仍维持略趋温和的口气，“巴克莱资本国际的分析师在一份给客户的报告中称。

分析师预计日本央行要到几周后新总裁上任才会有政策举动。市场认为其4月初举行下次会议时会有新的刺激举措公布。

对日本央行积极放宽政策的预期已令日圆今年在主要货币中表现垫底。美元今年迄今已升值约8%，欧元涨近7%。(完)

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