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亚洲 | 2013年 3月 8日 星期五 07:19 BJT

纽约汇市：欧元反弹，德拉吉讲话打压了降息预期

今日    上日    当日   今年   2012年
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 欧元/美             1.3104  1.2965  +1.07  -0.68  1.3194
 元                                                
 美元/日             94.81   94.06   +0.80  +9.30  86.74
 圆                                                
 欧元/日             124.26  121.96  +1.89  +8.57  114.45
 圆                                                
 美元/瑞             0.9426  0.9486  -0.63  +2.96  0.9155
 郎                                                
 英镑/美             1.5012  1.5016  -0.03  -7.62  1.6251
 元                                                
 美元/加             1.0293  1.0319  -0.25  +3.75  0.9921
 元                                                
 澳元/美             1.0266  1.0227  +0.38  -1.22  1.0393
 元                                                
 欧元/瑞             1.2354  1.2299  +0.45  +2.31  1.2075
 郎                                                
 欧元/英             0.8727  0.8634  +1.08  +7.55  0.8114
 镑                                                
 新西兰              0.8276  0.8283  -0.08  -0.08  0.8283
 元/美元                                           
 美元/挪             5.6640  5.7233  -1.04  +1.82  5.5630
 威克朗                                            
 欧元/挪             7.4256  7.4209  +0.06  +1.16  7.3403
 威克朗                                            
 美元/瑞             6.3264  6.4212  -1.48  -2.65  6.4986
 典克朗                                            
 欧元/瑞             8.2922  8.3256  -0.40  -3.33  8.5777
 典克朗                                            
                                                   
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令
 时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。
 (完)
         
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 (编译 梁睿雪/李爽; 审校 张涛/程琳/王洋)
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