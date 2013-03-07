东京汇市：欧央行言论提振欧元，关注中美经济数据

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
欧元反弹推动美元指数 从周三触及的六个半月高点82.604回落至82.084。美元兑日圆 仍接近海外市场触及的三年半高位约95.10。
投资者表示，日本央行可能在4月3-4日的下次会议上采取行动，届时黑田东彦预计已经接任央行总裁一职。黑田东彦一直直言不讳地呼吁积极放宽政策。
英镑兑美元 略微走高至1.5015美元，此前英国央行没有继续出台经济刺激举措，不过英镑仍接近两年半低点1.4965。
走势起伏不定的商品货币延续过去几个交易日的震荡交投格局。澳元兑美元 从1.0219回升向1.0300美元，但未能实现突破。澳元目前似乎已经确立了1.0100-1.0350的交投区间。(完)
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路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。