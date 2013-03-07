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亚洲 | 2013年 3月 8日 星期五 07:05 BJT

东京汇市：欧央行言论提振欧元，关注中美经济数据

欧元反弹推动美元指数 从周三触及的六个半月高点82.604回落至82.084。美元兑日圆 仍接近海外市场触及的三年半高位约95.10。

投资者表示，日本央行可能在4月3-4日的下次会议上采取行动，届时黑田东彦预计已经接任央行总裁一职。黑田东彦一直直言不讳地呼吁积极放宽政策。

英镑兑美元 略微走高至1.5015美元，此前英国央行没有继续出台经济刺激举措，不过英镑仍接近两年半低点1.4965。

走势起伏不定的商品货币延续过去几个交易日的震荡交投格局。澳元兑美元 从1.0219回升向1.0300美元，但未能实现突破。澳元目前似乎已经确立了1.0100-1.0350的交投区间。(完)

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