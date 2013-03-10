更新版-纽约汇市：美元全线大涨，受强劲的就业数据刺激

(新增文末表格) * 美元/日圆触及2009年8月来最高 * 欧元兑美元跌至三个月低点 * 美国就业数据远胜预期 路透纽约3月8日 - 美元兑日圆周五升至逾三年高位，兑欧元创下三个月最高，受2 月美国非农就业岗位增幅远胜预期以及失业率降至四年低点的数据刺激。 本周美元兑日圆的表现也是两个月内最佳，兑欧元连升五周。 就业报告显示经济已经产生足够动能抵消增税和政府减支的冲击，刺激市场臆测美 国联邦储备理事会(美联储/FED)将较预期提前逐步减少极度宽松的货币政策规模。 美国公布2月非农就业岗位增加23.6万，远超预期的16万，失业率降至7.7%，为2008 年12月来最低，1月为7.9%。 Bank of the West外汇顾问兼副总裁Sean Cotton表示，非常强劲的就业报告公布后 ，市场欢欣鼓舞。该数据符合经济很好的攻克了财政拖累的题材。 欧元兑美元 下滑，回吐周四欧洲央行总裁德拉吉未暗示未来降息后的涨幅。 欧元兑美元低见1.2955美元，为12月11日来最低水准，纽约尾盘跌0.8%，报1.2999美元 。 根据Reuters Dealing ，周五有价值约30亿美元的欧元易手。 受强于预期的美国非农就业数据带动，Rabobank将欧元/美元三个月预估值由1.30美 元下修至1.28美元，该行预计未来几周欧元可能维持在约1.29-1.32美元的“不安”区间 内。 美元/日圆 高见96.54日圆，为2009年8月来最高。纽约尾盘报96.11日圆，大 涨1.1%，这是美元近一个月最大日升幅。 根据Reuters Dealing ，周五有价值约38亿美元的日圆易手。 日圆看来可能继续承压，因投资人预计日本央行将采取积极行动应对通缩，尽管周 四该行在其4月会议上维持政策不变。 如果日本央行下月扩大刺激计划，这可能为美元测试100日圆打开通道，HSBC Globa l Markets财富管理集团董事Ronald Ip表示。 **欧元后市看跌** 欧元兑日圆 升0.5%，报124.92日圆，日高为125.95日圆，为2月13日来最 高。 但投资人对欧元区未来降息的预期仍是焦点，国际货币基金组织(IMF)总裁德拉吉表 示，欧洲央行应该降息，这巩固了投资人的预期。 Rabobank高级汇市策略师Jane Foley承认，欧元区经济目前仍有下滑风险。 “意大利大选结果迄今没有对二线公债市场造成重大扰乱，但冲击可能带来几周甚 至几个月的不确定性。”Foley称。 另外，摩根士丹利分析师在研究报告中指出，欧元区经济成长预估被下修以及低于 目标的通胀预估继续为欧洲央行未来降息提供了灵活性。 他们表示，欧元兑美元的任何反弹都是卖出的良机，欧元最终将跌向1.27/1.28美元 。 今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3004 1.3104 -0.76 -1.44 1.3194 美元/日圆 96.02 94.81 +1.28 +10.70 86.74 欧元/日圆 124.83 124.26 +0.46 +9.07 114.45 美元/瑞郎 0.9509 0.9426 +0.88 +3.87 0.9155 英镑/美元 1.4915 1.5012 -0.65 -8.22 1.6251 美元/加元 1.0283 1.0293 -0.10 +3.65 0.9921 澳元/美元 1.0230 1.0266 -0.35 -1.57 1.0393 欧元/瑞郎 1.2370 1.2354 +0.13 +2.44 1.2075 欧元/英镑 0.8712 0.8727 -0.17 +7.37 0.8114 新西兰元/美 0.8217 0.8276 -0.71 -0.80 0.8283 元 美元/挪威克 5.7219 5.6640 +1.02 +2.86 5.5630 朗 欧元/挪威克 7.4445 7.4256 +0.25 +1.42 7.3403 朗 美元/瑞典克 6.4016 6.3264 +1.19 -1.49 6.4986 朗 欧元/瑞典克 8.3247 8.2922 +0.39 -2.95 8.5777 朗 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军; 审校 母红)