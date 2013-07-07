东京汇市：美元全线上扬，美国就业数据支持联储撤出刺激计划

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
交易商表示，若美元兑日圆 突破101.42/64日圆阻力区，将为重新测试5月高点103.74日圆铺平道路。
美元兑大宗商品货币也有上涨，澳元兑美元 跌向上周所及34个月低点0.9036美元。澳元最新报0.9064美元。
澳元近期前景取决于本周出炉的一系列中国数据，包括周二的通胀数据和周三的外贸数据。市场也将密切关注澳洲周四发布的就业数据。
若数据证明中国经济进一步放缓，无疑将重创澳元。自4月中旬以来，澳元贸易加权指数已经下跌逾10%。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军；审校 李春喜)
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉