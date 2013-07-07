版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 8日 星期一 07:51 BJT

东京汇市：美元全线上扬，美国就业数据支持联储撤出刺激计划

交易商表示，若美元兑日圆 突破101.42/64日圆阻力区，将为重新测试5月高点103.74日圆铺平道路。

美元兑大宗商品货币也有上涨，澳元兑美元 跌向上周所及34个月低点0.9036美元。澳元最新报0.9064美元。

澳元近期前景取决于本周出炉的一系列中国数据，包括周二的通胀数据和周三的外贸数据。市场也将密切关注澳洲周四发布的就业数据。

若数据证明中国经济进一步放缓，无疑将重创澳元。自4月中旬以来，澳元贸易加权指数已经下跌逾10%。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军；审校 李春喜)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐