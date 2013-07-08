纽约汇市：美元小跌，但可能重拾升势

* 美元上行趋势未变，因美联储料将在9月缩减刺激规模

* 投资人关注周三美联储公布6月政策会议记录

* 欧元上涨，因希腊很可能得到下一笔救助资金

路透纽约7月8日 - 美元兑主要货币周一从三年高位小幅回落，但看来势将重拾升势，上周强劲的美国就业数据提振对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将很快缩减刺激计划规模的预期。

市场预期美国经济复苏快于其他国家，且美联储将缩减购债计划规模，导致美元自6月中以来飙升约5%，促使部份交易商认为美元涨势过快。

市场焦点将转向周三公布的美联储6月政策会议记录。路透对一级交易商的调查显示，预期美联储9月将开始缩减刺激计划规模。

相反，欧洲央行及英国央行放宽货币政策的可能性更高，而日本央行预期将维持激进的刺激举措，这将使欧元，英镑和日圆保持疲弱走势。

“相对于美联储声明，美国联邦公开市场委员会(FOMC)6月18-19日会议记录对通胀的立场可能更为强硬，与一段时间以来的情况一致，”对冲基金SLJ Macro Partners管理合伙人Stephen Jen说。

“我们相信，美元兑一系列货币将展开结构性升势。”

美元指数 跌0.3%，至84.204，此前触及2010年7月来最高84.588。

美元指数上周五劲涨1.5%，此前数据显示美国6月非农就业岗位增加19.5万个，4月和5月就业岗位增幅也被上修。

欧元兑美元 升0.3%，报1.2872美元，但距离周五触及1.2805的七周低位不远。

德个数据显示5月出口创2009年底来最大降幅，表示欧洲最大经济体重拾动能面临困难，尽管5月进口上升直指德国国内需求强劲。

欧元涨势加速，此前欧洲央行总裁德拉吉向欧盟议会经济及货币事务委员会表示，“欧元区经济活动应在未来一年企稳并复苏，但步伐缓慢。”

分析师表示，因德拉吉承诺在较长时间保持低利率，欧元兑美元很难大幅攀升。

美国和其他主要经济体的公债利差明显，10年期美债 收益率周五急升23个基点，至大约2.75%，为2011年8月来最高。美债/德债收益率差走宽至2006年来最阔水平。

“美元过去一周升势尤为凌厉。我认为涨势过度，所以美元回落是正常的，”德国商业银行外汇研究部主管Ulrich Leuchtmann说，“目前市场正获利了结，但这只是稍作喘息而已。”

希腊和国际金主可能在最新的救助评估中达成一致，以及葡萄牙政局改善的消息，也扶助欧元上涨。

“看来美国和欧元区的差距将更明显，美国经济成长正积累动能，而欧元区经济在低点步履蹒跚，”Nordea汇市策略师Niels Christensen说。

“我预料利差将继续向有利美元的方向发展，且会进一步拉低欧元/美元。”

美元兑日圆 最新跌0.2%，报100.99日圆，此前触及101.53日圆的一个半月高位。(完)

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