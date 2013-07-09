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亚洲 | 2013年 7月 9日 星期二 08:13 BJT

东京汇市：美元涨势稍缓，中国数据备受关注

投资者关注本周和下周中国公布的经济数据，以判断中国经济走势。周二中国将公布6月居民消费价格指数(CPI)，周三公布贸易数据。工业生产、零售销售和国内生产总值(GDP)数据将在下周公布。

在土耳其干预市场阻止本币下跌后，市场也在关注其他亚洲货币的动向。在美国政策即将发生转变之际，新兴经济体各国央行一直在努力应对外资出逃的局面。

澳元兑美元 隔夜一度上涨0.8%至0.9145美元，自上周触及的34个月低点0.9036反弹。澳元最新报0.9135。

商品期货交易委员会(CFTC)最新的数据显示，7月2日止当周外汇投机客澳元净空仓达到纪录高点。(完)

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