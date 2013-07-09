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亚洲 | 2013年 7月 9日 星期二 12:57 BJT

东京汇市：美元微涨，受美联储政策立场的支撑

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.2863    1.2869     -0.05     -2.51    1.3194
 美元/日圆                     101.12    100.95     +0.17    +16.58     86.74
 欧元/日圆                     130.07    129.91     +0.12    +13.64    114.46
 美元/瑞郎                     0.9647    0.9635     +0.12     +5.37    0.9155
 英镑/美元                     1.4937    1.4950     -0.09     -8.09    1.6251
 美元/加元                     1.0555    1.0555     +0.00     +6.39    0.9921
 澳元/美元                     0.9122    0.9133     -0.12    -12.23    1.0393
 新西兰元/美                   0.7803    0.7798     +0.06     -5.80    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     92.240    92.200     +0.04     +2.34    90.130
 新西兰元/日                   78.880    78.710     +0.22    -43.99   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     151.04    150.92     +0.08     +7.26    140.82
 澳元/新西兰                   1.1687    1.1704     -0.15     -6.80    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
          
          
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 (编译 朱晓军/李春喜/兰秀娟/石冠兰/许娜; 审校 高琦/郑茵/侯向明)

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