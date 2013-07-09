纽约汇市：美元上扬，因美联储同其他央行的政策前景大相径庭

中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
* 美元势将进一步上涨，因美联储政策前景和经济表现
* 欧元下滑，因欧洲央行执委亚斯穆森讲话及意大利评等遭下调
* 英镑兑美元触及三年低点，因英国经济数据疲弱
路透纽约7月9日 - 美元兑主要货币周二升至三年高位，因市场预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将很快缩减刺激计划规模，而其他主要央行则可能进一步放宽政策。
在标准普尔下调意大利主权信贷评等以及欧洲央行执委亚斯穆森向Reuters Insider表示，该行对利率维持纪录低点的指引延展至12个月后，欧元兑美元触及三个月低点。
“全球央行政策前景背离是美元上涨的主要因素。”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo表示。
美元指数 高见84.753，为2010年7月来最强。纽约尾盘升0.5%，报84.631。
根据路透数据，欧元兑美元 盘中跌至4月初来最低的1.2754美元，尾盘跌0.7%，报1.2781美元。
信贷评等机构标准普尔将意大利主权信贷评等由BBB+下调至BBB，因该国经济艰困，评等展望仍为负面。
欧洲央行上周四表示，将维持利率在目前，甚至更低水准“一段长时间”，这是该行首次使用所谓的前瞻性指引，放弃了其历来不对未来利率预先承诺的传统。
欧洲央行之后发布声明称，亚斯穆森并不想给出该行预计维持利率在纪录低点具体多久的任何指引。
对美联储将早至9月就开始缩减购债的预期带动投资人买入美元。周三，美联储将公布6月货币政策会议记录。
美联储主席贝南克也预计将在周三发表讲话。
根据商品期货交易委员会(CFTC)周一发布的数据，汇市投机商在截至7月2日该周增加美元多头押注至223.7亿美元，之前一周为132.8亿美元。
分析师指出，尽管最近一周美元多头大增，但仍远低于5月的峰值，显示有进一步上升的空间。
“这是动能推动的交易，预计美元会进一步走强，”Solo Capital旗下FX and Investment Management部门主管Mankash Jain表示，“欧元一旦反弹向1.2950美元，就会有新的空头建仓。”
市场普遍预计英国央行和日本央行也会采取更多刺激措施提振经济成长。
英镑兑美元 跌0.6%，报1.4862美元，此前英国公布的制造业产出和贸易数据疲弱，市场认为这增加了英国央行在未来几个月进一步放宽货币政策的风险。英镑兑美元盘中低见1.4812美元，为三年低点。
“市场仍热衷作空英镑兑美元，我们一直认为美国和英国经济成长的差异是英镑进一步下滑的强有力的因素。”德国商业银行在研究报告中指出。
美元兑日圆 升0.2%，报101.12日圆。欧元兑日圆 跌0.6%，报129.22日圆。(完)
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路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海4月1日 - 在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放 助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。 业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资 金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。