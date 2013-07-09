纽约汇市：美元上扬，因美联储同其他央行的政策前景大相径庭

* 美元势将进一步上涨，因美联储政策前景和经济表现

* 欧元下滑，因欧洲央行执委亚斯穆森讲话及意大利评等遭下调

* 英镑兑美元触及三年低点，因英国经济数据疲弱

路透纽约7月9日 - 美元兑主要货币周二升至三年高位，因市场预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将很快缩减刺激计划规模，而其他主要央行则可能进一步放宽政策。

在标准普尔下调意大利主权信贷评等以及欧洲央行执委亚斯穆森向Reuters Insider表示，该行对利率维持纪录低点的指引延展至12个月后，欧元兑美元触及三个月低点。

“全球央行政策前景背离是美元上涨的主要因素。”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo表示。

美元指数 高见84.753，为2010年7月来最强。纽约尾盘升0.5%，报84.631。

根据路透数据，欧元兑美元 盘中跌至4月初来最低的1.2754美元，尾盘跌0.7%，报1.2781美元。

信贷评等机构标准普尔将意大利主权信贷评等由BBB+下调至BBB，因该国经济艰困，评等展望仍为负面。

欧洲央行上周四表示，将维持利率在目前，甚至更低水准“一段长时间”，这是该行首次使用所谓的前瞻性指引，放弃了其历来不对未来利率预先承诺的传统。

欧洲央行之后发布声明称，亚斯穆森并不想给出该行预计维持利率在纪录低点具体多久的任何指引。

对美联储将早至9月就开始缩减购债的预期带动投资人买入美元。周三，美联储将公布6月货币政策会议记录。

美联储主席贝南克也预计将在周三发表讲话。

根据商品期货交易委员会(CFTC)周一发布的数据，汇市投机商在截至7月2日该周增加美元多头押注至223.7亿美元，之前一周为132.8亿美元。

分析师指出，尽管最近一周美元多头大增，但仍远低于5月的峰值，显示有进一步上升的空间。

“这是动能推动的交易，预计美元会进一步走强，”Solo Capital旗下FX and Investment Management部门主管Mankash Jain表示，“欧元一旦反弹向1.2950美元，就会有新的空头建仓。”

市场普遍预计英国央行和日本央行也会采取更多刺激措施提振经济成长。

英镑兑美元 跌0.6%，报1.4862美元，此前英国公布的制造业产出和贸易数据疲弱，市场认为这增加了英国央行在未来几个月进一步放宽货币政策的风险。英镑兑美元盘中低见1.4812美元，为三年低点。

“市场仍热衷作空英镑兑美元，我们一直认为美国和英国经济成长的差异是英镑进一步下滑的强有力的因素。”德国商业银行在研究报告中指出。

美元兑日圆 升0.2%，报101.12日圆。欧元兑日圆 跌0.6%，报129.22日圆。(完)

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