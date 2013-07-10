纽约汇市：美元在美联储发布会议记录后全面下挫

* 美元指数从三年高位回软

* 美联储会议记录称在缩减购债前需要看到就业进一步增长

路透纽约7月10日 - 美元兑欧元和日圆周三下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布的6月货币政策会议记录打压了对美联储短期内缩减刺激措施的预期。

美元兑一篮子主要货币周二升至三年高位，因投资人押注美联储可能早至9月就开始放缓购债，但会议记录显示对此还不能下定论。

尽管在6月会议上对可能很快需要开始缩减刺激经济措施达成了一致，但许多官员希望在撤走政策前看到就业更稳健的复苏。

“会议记录对通胀的态度没有预期强硬，”WorldWideMarkets首席市场策略师Joseph Trevisani表示。

根据路透数据，欧元兑美元 升0.8%，报1.2887美元，在会议记录发布后触及日高1.2945美元。

美元兑日圆 跌1%，报100.18日圆，盘中触及99.62日圆的日低。

近几年，美联储的购债计划，即量化宽松政策令美元承压，因该政策等同于印钞，会蚕食美元价值。

在美联储主席贝南克6月表示可能在今年稍晚放缓购债，并在明年年中结束购债后，对美联储可能放缓购债的希望增强。

Action Economics分析师表示，会议记录向市场重新注入了不确定性，而不是令前景更明朗。

但美联储主席贝南克之后表示，通胀较低，美国财政政策十分紧蹙，在可预见的未来仍需要高度宽松的货币政策，不会在失业率降至6.5%后自动升息，可能在失业率触及该水平后一段时间升息。

贝南克讲话后，美元兑欧元和日圆扩大跌幅，均触及日低。

贝南克讲话前，纽约尾盘，美元指数 跌0.7%，报84.018，从周二触及的三年高位84.753回落。

尽管今日下滑，部分分析师相信，因美联储和其他主要央行的货币政策立场大相径庭，美元势将恢复升势。

他们表示，针对美联储政策前景的讨论集中在缩减刺激措施的时机上，而对欧元区、英国和日本央行的讨论上仍偏向进一步放宽政策。(完)

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