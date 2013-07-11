东京汇市：美元大跌，此前贝南克温和言论压制多头

港报社评：公共年金有助中产长者稍感安心--信报4月11日
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报 上收市 涨跌% 涨跌% 收市价 价 价 欧元/美 1.3085 1.2780 +2.39 -0.83 1.3194 元 美元/日 98.68 101.14 -2.43 +13.77 86.74 圆 欧元/日 129.10 129.26 -0.12 +12.79 114.46 圆 美元/瑞 0.9479 0.9723 -2.51 +3.54 0.9155 郎 英镑/美 1.5114 1.4865 +1.68 -7.00 1.6251 元 美元/加 1.0347 1.0520 -1.64 +4.29 0.9921 元 澳元/美 0.9277 0.9175 +1.11 -10.74 1.0393 元 新西兰 0.7943 0.7850 +1.18 -4.10 0.8283 元/美元 澳元/日 91.520 92.800 -1.38 +1.54 90.130 圆 新西兰 78.360 79.390 -1.30 -44.35 140.820 元/日圆 英镑/日 149.11 150.34 -0.82 +5.89 140.82 圆 澳元/新 1.1677 1.1677 +0.00 -6.88 1.2540 西兰元 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间 )报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军；审校 许娜)
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。
路透上海4月11日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微升0.11%至93.50；SDR篮子指数微升至95.31，BIS篮子指数微升至94.44。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.40%，SDR篮子指数跌0.20%，BIS指数跌1.87%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8957 85 欧元 7.3081 27 日圆 6.2264 -145 港元 0.8874 12.6 英镑 8.5686