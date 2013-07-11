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亚洲 | 2013年 7月 11日 星期四 14:41 BJT

东京汇市：美元大跌，此前贝南克温和言论压制多头

纽约    当日   今年来  2012年
                      最新报  上收市  涨跌%  涨跌%   收市价
                      价      价                     
                                                     
 欧元/美              1.3085  1.2780  +2.39  -0.83   1.3194
 元                                                  
 美元/日              98.68   101.14  -2.43  +13.77  86.74
 圆                                                  
 欧元/日              129.10  129.26  -0.12  +12.79  114.46
 圆                                                  
 美元/瑞              0.9479  0.9723  -2.51  +3.54   0.9155
 郎                                                  
 英镑/美              1.5114  1.4865  +1.68  -7.00   1.6251
 元                                                  
 美元/加              1.0347  1.0520  -1.64  +4.29   0.9921
 元                                                  
 澳元/美              0.9277  0.9175  +1.11  -10.74  1.0393
 元                                                  
 新西兰               0.7943  0.7850  +1.18  -4.10   0.8283
 元/美元                                             
 澳元/日              91.520  92.800  -1.38  +1.54   90.130
 圆                                                  
 新西兰               78.360  79.390  -1.30  -44.35  140.820
 元/日圆                                             
 英镑/日              149.11  150.34  -0.82  +5.89   140.82
 圆                                                  
 澳元/新              1.1677  1.1677  +0.00  -6.88   1.2540
 西兰元                                              
                                                     
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间
 )报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。
 (完)
      
      
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 (编译 朱晓军；审校 许娜)
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