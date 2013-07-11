纽约汇市：美元因美联储政策预期调整而走低，但看涨行情未受影响

* 美联储会议记录使联储将在未来数月缩减刺激规模的希望降温

* 美元兑欧元触及三周低位，兑日圆跌至两周低位

* 日本央行保持利率不变，对经济持乐观看法

路透纽约7月11日 - 美元兑欧元和日圆周四跌至数周低位，因交易商对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在未来数月放慢资产购买进度的预期降温。

美联储主席贝南克周三表示，联储将继续执行宽松货币政策，因通胀偏低且就业市场疲弱。

本周，投资者将美元兑一篮子货币推升至三年高位，因押注美联储将最早从9月开始缩减购债规模。美联储每月850亿美元的购债行动等同于印钞，打压美元走势。

“美元急跌凸显出市场一边倒的情况非常严重，同时还反应出交易商快速结清美元多头头寸，”加拿大丰业银行的首席外汇策略师Camilla Sutton表示。

美联储周三公布的会议记录还支持了美联储将在较长时间内保持政策现状的观点，因很多委员希望在撤走刺激政策前看到就业市场稳步复苏的确凿证据。

欧元兑美元 上扬0.9%，报1.3095美元，根据路透数据，盘中升至6月21日以来最高1.3201美元。

自上周欧洲央行明确表示将在“较长时间内”保持利率在低位后，欧元一直承压。但欧洲央行管委魏德曼周四表示，如果通胀压力再度浮现，欧洲央行可能会升息。

美元兑日圆 跌0.8%，报98.88日圆，盘中触及两周低位98.27日圆。技术分析师表示，美元/日圆在周线图上收在98.75日圆之上，将暗示美元重拾升势。

日本央行周四保持利率不变，并发表两年半来最为乐观的经济评估，消息公布后，美元/日圆扩大跌幅。但分析师称，美元/日圆跌势可能短暂。

美元指数 回落1.6%，报82.712。盘中触及6月25日以来最低82.418，从周二触及的三年高位84.753进一步回落。

今日公布的数据显示，上周美国初请失业金人口增加，但水准直指就业市场仍在复苏。

另一项数据显示，美国6月进出口价格连续第四个月走低，为全球经济成长放缓的迹象，这可能拖累美国经济成长，并使决策者感到不安。

尽管美元走软，但分析师表示，美元兑多数主要货币仍可能进一步走强。

在美国决策者为何时缩减刺激规模争论不休时，欧洲央行以及英国和日本央行仍保持进一步放宽政策的倾向。

花旗策略师表示，相对于其他货币的表现，在贝南克讲话和美联储会议记录发表后出现的美元跌势有些过度。

“我们怀疑诸如市场结清美元多头头寸等驱动因素也是美元走软的诱因之一，”他们在给客户的报告中写道，“尽管周三美联储态度谨慎，但在四大工业国(G4)中，美国的成长故事仍是最佳的。我们认为，美国在此轮经济复苏中的领导地位将继续支持美元和美国公债收益率。”

美元的走势与美国公债收益率的表现紧密关联。公债收益率与公债价格呈反向走势。市场认为贝南克昨日的讲话对通胀的立场温和，公债和美国股市上扬。

美联储推迟缩减购债规模的时机可能在短期内对公债收益率和美元施压。