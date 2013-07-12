东京汇市：美元大跌后在原地徘徊，静待中国经济增长数据出炉

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3079 1.3094 -0.11 -0.87 1.3194 美元/日圆 99.04 98.94 +0.10 +14.18 86.74 欧元/日圆 129.56 129.55 +0.01 +13.19 114.46 美元/瑞郎 0.9475 0.9469 +0.06 +3.50 0.9155 英镑/美元 1.5174 1.5183 -0.06 -6.63 1.6251 美元/加元 1.0358 1.0363 -0.05 +4.40 0.9921 澳元/美元 0.9185 0.9186 -0.01 -11.62 1.0393 新西兰元/美 0.7872 0.7851 +0.27 -4.96 0.8283 元 澳元/日圆 90.990 90.890 +0.11 +0.95 90.130 新西兰元/日 77.990 77.680 +0.40 -44.62 140.820 圆 英镑/日圆 150.31 150.22 +0.06 +6.74 140.82 澳元/新西兰 1.1656 1.1694 -0.32 -7.05 1.2540 元 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦 以此为基准计算. (完)
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)