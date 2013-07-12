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亚洲 | 2013年 7月 12日 星期五 12:30 BJT

东京汇市：美元大跌后在原地徘徊，静待中国经济增长数据出炉

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3079    1.3094     -0.11     -0.87    1.3194
 美元/日圆                      99.04     98.94     +0.10    +14.18     86.74
 欧元/日圆                     129.56    129.55     +0.01    +13.19    114.46
 美元/瑞郎                     0.9475    0.9469     +0.06     +3.50    0.9155
 英镑/美元                     1.5174    1.5183     -0.06     -6.63    1.6251
 美元/加元                     1.0358    1.0363     -0.05     +4.40    0.9921
 澳元/美元                     0.9185    0.9186     -0.01    -11.62    1.0393
 新西兰元/美                   0.7872    0.7851     +0.27     -4.96    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     90.990    90.890     +0.11     +0.95    90.130
 新西兰元/日                   77.990    77.680     +0.40    -44.62   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     150.31    150.22     +0.06     +6.74    140.82
 澳元/新西兰                   1.1656    1.1694     -0.32     -7.05    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦
 以此为基准计算.
 (完)
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