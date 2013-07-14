亚洲汇市：美元原地徘徊，市场紧张等待中国发布重要数据

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
贝南克上周发表的讲话偏向温和，同时淡化了近期非农就业报告的强劲程度，还警告若金融市场过早收紧，美联储可能推迟撤出刺激政策。这些言论令美元走势蹒跚。
“震惊过一次后，在贝南克发表国会证词之前，外汇市场再次建立大量美元多仓时就会更加谨慎，”德意志银行全球外汇策略主管Alan Ruskin表示。
“在美联储开始缩减刺激政策之前，市场可能变得更加震荡，不过贝南克不太可能改变外界的看法，即美联储在减弱宽松立场方面，并未与其他央行联动。”
美国货币政策与其它央行之间的这种“分离”特点，令大多数市场人士较长期内看多美元，并促使投资者持续建立美元多仓。
美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的数据显示，7月9日止当周美元净多仓增至279.4亿美元，自6月底以来增长一倍。
不过在贝南克上周的言论发表后，部分美元多仓应已在其后的市场剧烈震荡中被结清。(完)
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。