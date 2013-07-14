亚洲汇市：美元原地徘徊，市场紧张等待中国发布重要数据

贝南克上周发表的讲话偏向温和，同时淡化了近期非农就业报告的强劲程度，还警告若金融市场过早收紧，美联储可能推迟撤出刺激政策。这些言论令美元走势蹒跚。

“震惊过一次后，在贝南克发表国会证词之前，外汇市场再次建立大量美元多仓时就会更加谨慎，”德意志银行全球外汇策略主管Alan Ruskin表示。

“在美联储开始缩减刺激政策之前，市场可能变得更加震荡，不过贝南克不太可能改变外界的看法，即美联储在减弱宽松立场方面，并未与其他央行联动。”

美国货币政策与其它央行之间的这种“分离”特点，令大多数市场人士较长期内看多美元，并促使投资者持续建立美元多仓。

美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的数据显示，7月9日止当周美元净多仓增至279.4亿美元，自6月底以来增长一倍。

不过在贝南克上周的言论发表后，部分美元多仓应已在其后的市场剧烈震荡中被结清。(完)

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