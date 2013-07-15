纽约汇市：美元从上周跌势中回稳，市场关注贝南克国会作证

* 美元在上周大跌1.7%后重新站稳脚跟

* 美国6月零售销售增幅不及预期

* 本周焦点在美联储主席贝南克国会作证

路透纽约7月15日 - 美元周一上涨，交易商表示，上周美元跌势过度，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)仍可能是首家撤走极度宽松货币政策的主要央行。

在美国公布的数据显示6月零售销售增幅不及预期后，美元升势受限。数据打压了有关美联储今年缩减刺激措施的预期。但另一报告显示纽约联储制造业指数7月加速成长后，零售销售报告的影响被中和。

分析师表示，在美联储主席贝南克周三和周四国会作证前，美元进一步向上可能有难度。上周在贝南克表示，在可预见的未来仍需要高度宽松的货币政策后，美元大跌1.7%。

“如果贝南克重申上周言论，我认为美元可能还会再跌一点，因市场对美联储9月开始缩减购债的预期开始看来有些不太实际了，”Tempus Inc外汇交易员Andrew Dilz表示。

美联储的购债计划大致被认为是对美元不利，因等同于印钞，会稀释美元的价值。

上周二，因市场对美联储可能早至9月就开始缩减刺激措施的预期升温，美元指数触及三年高位。但贝南克的讲话以及美联储上次货币政策会议记录压制了上述预期。

根据路透数据，欧元兑美元 收复稍早失地，纽约尾盘近持平，报1.3069美元，当日升0.02%，日低为1.2993美元。

由于德国出口下滑，法国失去最后一家主要评等机构给的AAA信贷评等，以及葡萄牙在撙节措施上有政治角力，欧元的前景仍脆弱。

中国经济成长放缓可能也会殃及欧元，摩根士丹利分析师表示，“欧洲的主要出口国近几年对亚洲和中国越来越重视，特别是在二线国家出现问题后。”

美元兑日圆 升0.52%，报99.73日圆，支撑位指在98.15日圆。

尽管短期内仍有回落的可能性，但多数投资人仍看好美元的较长期走势。有关美联储政策前景的讨论已经集中在减少刺激措施的时机上，而欧元区、英国和日本央行仍倾向进一步放宽政策。

“美国经济的表现仍相对出色，这支撑美元，”苏格兰皇家银行汇市策略师Paul Robson称，不过市场不确定性本周可能令美元承压。

商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据显示，在截至7月9日该周，投机商增加美元净多头仓位至279.4亿美元。

美元指数 微升0.02%，报82.989，从上周低点82.418反弹，支撑位在100日移动均线切入位约82.670。

野村证券汇市策略部门全球主管Jens Nordvig表示，贝南克上周的讲话给美联储缩减购债的时机以及美联储对经济前景的信心带来更多不确定性。

“我们的解读有些不同。显而易见，美联储不希望很快加息，但我们仍相信将在9月缩减购债,”他在给客户的报告中写道。(完)

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