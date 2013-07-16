纽约汇市：美元走软，因市场预期贝南克国会证词的通胀立场温和

路透基点：中国宏桥7亿美元贷款因延后公布财报违约，寻求债权人豁免
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
* 美元看涨人士在贝南克国会作证前态度谨慎
* 欧元在德国ZEW数据公布后走软，但很快反弹
* 澳元上扬，之前澳洲央行会议记录打压降息预期
路透纽约7月16日 - 美元兑欧元和日圆周二走软，因市场预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席贝南克将在本周国会作证时重申，美国货币政策将保持宽松。
但美元/欧元跌幅可能受限，因数据显示德国7月投资者信心意外回落，且欧元区通胀低迷，使对欧洲央行将保持利率在低位，以支撑经济复苏的预期升温。
贝南克将于周三、周四两日在国会作证，他的证词可能提供更多美联储缩减资产购买规模时机的线索。在贝南克表示在可预见的未来，美国货币政策需要保持高度宽松后，美元在上周后半段走低。
“贝南克证词的通胀立场将偏温和，如果市场未完全消化这一因素将令我倍感意外，”法国兴业银行驻纽约的外汇策略师Sebastien Galy表示。
欧元兑美元 上扬0.70%，报1.3154美元，从德国ZEW景气指数公布后触及的1.3057美元反弹。交易商称，今日的涨势使欧元/美元重回200日移动均线切入位1.3076美元之上，不过，在1.3150美元有阻力位。
美元兑日圆 回落0.70%，报99.14日圆。
数据显示美国建筑商信心7月增强至七年半最高，6月消费者物价增幅超过预期后，美元一度削减跌幅。
另一些数据显示，5月海外投资者连续第四个月卖出美国长期证券，而6月美国工业生产增幅略高于预期。
分析师表示，周一公布的令人失望的美国零售销售数据使美联储将在短期内缩减刺激规模的预期降温，令美元承压。
“美元可能进一步小幅走软，”Rabobank的高级汇市策略师Jane Foley表示。
部分分析师表示，贝南克的讲话可能使市场保持美联储将在今年稍后开始撤走刺激举措的预期，但贝南克会明确表示，联储不会收紧政策。
“我不太确定他在明天作证时会就6月19日发布的缩减购债规模时间表作何解释。预计他传递的信息可能与联邦公开市场委员会(FOMC)一致，但我认为，美联储官员们肯定对公债市场的波动性很敏感，”汇丰银行的汇市策略师Robert Lynch表示。
作为对美联储削减购债规模前景的反应，美国市场利率攀升，并引发美元反弹。公债价格与收益率呈反向走势。
周末前日圆可能面临一定的压力，因预期在周日进行的日本参议院选举中，首相安倍晋三将大获全胜，他将获得更大的自由度来推进其通过放宽货币政策和实施结构性改革来推动经济复苏的计划。
美元指数 下跌0.61%，报82.535，跌穿100日移动均线切入位82.676。
该指数在7月9日触及三年高位84.753，一天后发布的美联储政策会议记录和贝南克发表讲话，使对美联储将在9月开始缩减购债规模的预期降温，美元大幅走低。
澳元兑美元 攀升1.47%，报0.9238美元，因澳洲央行在7月会议记录中表示，目前的货币政策立场适当后，投资者降低对央行将进一步降息的押注。(完)
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市
路透上海4月6日 - 继中国山东魏桥铝电后，山东宏桥新型材料有限公司周四也发布公告称，公司及子公 司不存在对独立第三方的担保，与近期发生在公司所在地金融风险及相关公司毫无牵涉，不会因控股股东中国 宏桥负面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 3月末本地媒体报导，山东齐星集团资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，债务规模逾百亿，引 发债券市场对山东邹平区域发行人信用风险忧虑。同在邹平地区的魏桥铝电相关债券亦因控股股东负面报告而 备受打击。 今日稍早，所发债券备受打击的山东魏桥铝电也表示，一季度各项指标良好，不会因控股股东中国宏桥负 面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 以下为山东宏桥新材部分尚在存续期的债券明细(金额单位：亿元)： 债券类 简称 代码 本金 到期日 利率 备注 别