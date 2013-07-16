纽约汇市：美元走软，因市场预期贝南克国会证词的通胀立场温和

* 美元看涨人士在贝南克国会作证前态度谨慎

* 欧元在德国ZEW数据公布后走软，但很快反弹

* 澳元上扬，之前澳洲央行会议记录打压降息预期

路透纽约7月16日 - 美元兑欧元和日圆周二走软，因市场预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席贝南克将在本周国会作证时重申，美国货币政策将保持宽松。

但美元/欧元跌幅可能受限，因数据显示德国7月投资者信心意外回落，且欧元区通胀低迷，使对欧洲央行将保持利率在低位，以支撑经济复苏的预期升温。

贝南克将于周三、周四两日在国会作证，他的证词可能提供更多美联储缩减资产购买规模时机的线索。在贝南克表示在可预见的未来，美国货币政策需要保持高度宽松后，美元在上周后半段走低。

“贝南克证词的通胀立场将偏温和，如果市场未完全消化这一因素将令我倍感意外，”法国兴业银行驻纽约的外汇策略师Sebastien Galy表示。

欧元兑美元 上扬0.70%，报1.3154美元，从德国ZEW景气指数公布后触及的1.3057美元反弹。交易商称，今日的涨势使欧元/美元重回200日移动均线切入位1.3076美元之上，不过，在1.3150美元有阻力位。

美元兑日圆 回落0.70%，报99.14日圆。

数据显示美国建筑商信心7月增强至七年半最高，6月消费者物价增幅超过预期后，美元一度削减跌幅。

另一些数据显示，5月海外投资者连续第四个月卖出美国长期证券，而6月美国工业生产增幅略高于预期。

分析师表示，周一公布的令人失望的美国零售销售数据使美联储将在短期内缩减刺激规模的预期降温，令美元承压。

“美元可能进一步小幅走软，”Rabobank的高级汇市策略师Jane Foley表示。

部分分析师表示，贝南克的讲话可能使市场保持美联储将在今年稍后开始撤走刺激举措的预期，但贝南克会明确表示，联储不会收紧政策。

“我不太确定他在明天作证时会就6月19日发布的缩减购债规模时间表作何解释。预计他传递的信息可能与联邦公开市场委员会(FOMC)一致，但我认为，美联储官员们肯定对公债市场的波动性很敏感，”汇丰银行的汇市策略师Robert Lynch表示。

作为对美联储削减购债规模前景的反应，美国市场利率攀升，并引发美元反弹。公债价格与收益率呈反向走势。

周末前日圆可能面临一定的压力，因预期在周日进行的日本参议院选举中，首相安倍晋三将大获全胜，他将获得更大的自由度来推进其通过放宽货币政策和实施结构性改革来推动经济复苏的计划。

美元指数 下跌0.61%，报82.535，跌穿100日移动均线切入位82.676。

该指数在7月9日触及三年高位84.753，一天后发布的美联储政策会议记录和贝南克发表讲话，使对美联储将在9月开始缩减购债规模的预期降温，美元大幅走低。