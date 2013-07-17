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亚洲 | 2013年 7月 17日 星期三 08:18 BJT

东京汇市：美元多头撤退，贝南克国会作证前投资者态度谨慎

交易商表示，投资者抢先削减美元多仓，说明贝南克表态若非过于温和，可能实际上给予美元反弹空间。

“我们继续偏向看多美元兑10国集团(G10)货币，尤其是当前的英镑，因为G10各国央行正处于宽松阶段，”法国巴黎银行(BNP Paribas)的分析师在报告中写道。

值得注意的是澳元在隔夜市场跳涨逾1%，因澳洲央行(RBA)会议记录降低市场对央行下个月降息的预期后，投资者被迫削减澳元空仓。

澳元兑美元 最新报0.9240美元，远高于周五创下的三年低点0.8998美元。首个阻力位在0.9255/65美元附近，该区域包括隔夜高点以及6-7月跌势的38.2%回档位。

在贝南克赴国会作证之前，日本央行发布了6月会议记录。央行在是次会议上确认了将继续激进的振兴政策的承诺。(完)

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