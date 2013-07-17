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亚洲 | 2013年 7月 17日 星期三 11:00 BJT

东京汇市：美元多头处于守势，稍晚贝南克将在国会进行证词陈述

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3139    1.3161     -0.17     -0.42    1.3194
 美元/日圆                      99.39     99.09     +0.30    +14.58     86.74
 欧元/日圆                     130.61    130.41     +0.15    +14.11    114.46
 美元/瑞郎                     0.9416    0.9389     +0.29     +2.85    0.9155
 英镑/美元                     1.5112    1.5159     -0.31     -7.01    1.6251
 美元/加元                     1.0384    1.0367     +0.16     +4.67    0.9921
 澳元/美元                     0.9231    0.9250     -0.21    -11.18    1.0393
 新西兰元/美                   0.7878    0.7892     -0.18     -4.89    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     91.760    91.670     +0.10     +1.81    90.130
 新西兰元/日                   78.320    78.180     +0.18    -44.38   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     150.22    150.21     +0.01     +6.68    140.82
 澳元/新西兰                   1.1713    1.1715     -0.02     -6.59    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
      
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 (编译 徐文焰；审校 于春红)
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