更正-纽约汇市：美元在美联储主席贝南克讲话后从三周低点反弹

(更正：因译文有误，正文倒数第八段应为“从三周低点82.342反弹”，而非“从三周低点83.432反弹”)

* 贝南克：将在今年开始缩减购债，但退出计划是有弹性的

* 美元兑欧元和日圆小涨，看涨前景料完整

* 英镑上涨，此前英国央行委员意外一致支持不增加购债

路透纽约7月17日 - 美元周三普涨，因此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克证实市场预期，即只要经济一如预期增长，美联储将在今年稍后开始缩减货币刺激规模。

在贝南克发表有准备稿的证词陈述后，美元指数触及三周低点，稍后反弹。交易商表示，令人失望的美国楼市数据给美元带来一些卖压。

贝南克在国会作证时表示，联储仍预计将在今年稍晚开始缩减大规模购债计划，但他表示，如果经济前景转变，可能调整计划。

“我认为今日贝南克的讲话没有大的转变，”苏格兰皇家银行汇市策略师Brian Daingerfield表示。

“我认为美元表现反复，因市场消化可能缩减购债，且同时在可预见未来维持宽松政策的讯息，”他表示。

根据路透数据，纽约尾盘，欧元兑美元 跌0.3%，报1.3123美元，稍早触及日低1.3083美元，欧元的初步支撑位在周一低点1.2993美元。

美元兑日圆 一度高见99.93日圆，尾盘升0.5%，报99.58日圆，离本月高位101.53日圆仍有一段距离。

尽管坚守了上月最初宣布的将在2014年年中以前停止购债的时间表，但贝南克强调，该计划具有弹性。

分析师表示，市场起初认为贝南克的讲话对通胀的立场温和，这拖累美元和公债收益率下滑，推高股市。但由于美联储缩减刺激措施仍在今年的议事日程上，美元出现反弹。

“今日的证词重申只要经济保持目前温和扩张的态势，就将在秋季缩减购债，并在明年结束购债，”City Index Ltd首席全球策略师Ashraf Laidi表示。

美元指数 升0.2%，报82.655，从三周低点82.342反弹。美元指数在100日移动均线切入位上下游走。

周三稍早，美国公布的数据显示6月房屋开工和建筑许可下滑，但市场认为跌势可能是暂时的，因建筑商信心增强。

分析师表示，美联储政策依赖数据，意味着美元可能出现阶段性的疲弱。

“美联储看来可能在今年缩减刺激措施的情况基本上会提振美元兑其他主要货币。但美元易受到数据意外疲弱的拖累，”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo表示。

英镑兑美元 逆势上涨，在英国央行发布会议记录后触及两周高位1.5270美元。

英国央行货币政策委员会(MPC)7月在新总裁卡尼主持的首次会议上，一致同意不再增加量化宽松规模。让外界意外的是，会议纪录显示，先前支持增加债券购买规模以扶助疲弱经济的决策者表示，目前不再扩充宽松规模是明智的，直到央行决定是否针对未来利率走向提出更清楚的指引。

英镑在约100日移动均线切入位遭遇阻力，回落至1.5215美元，当日仍涨0.4%。

在加拿大央行表示，由于经济仍脆弱，通胀保持低点，该行将维持指标利率在1%不变后，加元兑美元 下滑。纽约尾盘美元兑加元升0.4%，报1.0416加元。(完)

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