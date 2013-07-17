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亚洲 | 2013年 7月 18日 星期四 06:26 BJT

更新版-纽约汇市：美元在美联储主席贝南克讲话后从三周低点反弹

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 欧元/美元                        1.3124     1.3161      -0.28      -0.53     1.3194
 美元/日圆                         99.57      99.09      +0.48     +14.79      86.74
 欧元/日圆                        130.68     130.43      +0.19     +14.18     114.45
 美元/瑞郎                        0.9409     0.9389      +0.21      +2.77     0.9155
 英镑/美元                        1.5212     1.5159      +0.35      -6.39     1.6251
 美元/加元                        1.0402     1.0367      +0.34      +4.85     0.9921
 澳元/美元                        0.9232     0.9250      -0.19     -11.17     1.0393
 欧元/瑞郎                        1.2352     1.2360      -0.06      +2.29     1.2075
 欧元/英镑                        0.8628     0.8681      -0.61      +6.33     0.8114
 新西兰元/美元                    0.7904     0.7892      +0.15      -4.58     0.8283
 美元/挪威克朗                    5.9834     5.9861      -0.05      +7.56     5.5630
 欧元/挪威克朗                    7.8543     7.8846      -0.38      +7.00     7.3403
 美元/瑞典克朗                    6.5613     6.5786      -0.26      +0.96     6.4986
 欧元/瑞典克朗                    8.6182     8.6611      -0.50      +0.47     8.5777
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。
        
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 (编译 李军; 审校 母红)
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