东京汇市：贝南克讲话提振美元，英央行会议记录公布后英镑表现突出

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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英镑和澳元兑美元上扬。英镑兑美元 跳涨0.5%至两周高位1.5270，之前英国央行7月会议记录显示，所有九位决策者都投票反对推出更多经济刺激计划。
澳元 亦延续最近涨势，兑美元触及0.9292，澳洲央行周二公布的会议记录令市场降低对其降息预期。
澳元兑美元最新报0.9229，脱离上周五触及的34个月低点0.8998。
贝南克国会证词陈述已经出炉，交易员预计，受北半球夏季淡季影响，主要货币将大致限于区间波动。
周四亚洲没有重大经济数据公布计划。欧洲方面，英国将公布6月零售销售数据，之后美国公布一周初请失业金数据以及费城联邦储备银行制造业指数。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。