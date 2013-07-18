修正-纽约汇市：日圆在周末日本参议院选举前下滑，美国数据提振美元

(更正：修改正文倒数第八段措辞，“放宽货币刺激政策”改为“削减货币刺激政策”)

* 调查显示安倍晋三的执政党将赢得周日的选举

* 日圆兑欧元跌至七周低点

* 美元攀升，美国上周初请失业金人数骤降

路透纽约7月18日 - 日圆周四全线下滑，兑欧元触及七周低点，因交易商预计日本周日的参议院选举将巩固首相安倍晋三的地位以及他的刺激计划。

民调显示安倍晋三的执政党势将在选举中大获全胜，这将给予安倍晋三更多的自由来推进他透过积极放宽货币政策和政府大举开支来刺激经济的计划。

放宽货币政策将令公债收益率降低，从而促使日本投资人卖出日圆，买入较高收益的海外资产。

美元和欧元兑日圆今年迄今大涨约15%，因预期日本将积极放宽政策。但自美元兑日圆在5月底触及四年半高位103.73日圆后，升势失去动能。

“日本周末的选举会鼓励资金流出日本，”法国兴业银行(Societe Generale外汇策略师Sebastien Galy表示。

根据路透数据，美元兑日圆 升0.9%，报100.44日圆，盘中高见100.65日圆。交易商表示，据报对冲基金买入美元/日圆，止损买单挂在100.50日圆和101.00日圆。

根据路透数据，过去一年，在全球36种兑美元交投最活跃的货币中，日圆/美元表现最差。周四有价值26亿美元的日圆易手。

欧元兑日圆 高见131.88日圆，为5月来最强，之后回落至131.66日圆，升0.8%。

“任何对强化安倍晋三地位的事情都会对日股和美元/日圆有利，”瑞银汇市策略师Beat Siegenthaler表示，“近期日圆不是焦点，但选举结果可能鼓励投资人，并可能引发日圆颓势。”

摩根士丹利在研究报告中表示，美元/日圆若突破101.55日圆，可能预示将恢复升势。

美元也普涨，因投资人押注美国经济数据会支持美国联邦储备理事会(美联储/FED)不久后撤走极度宽松货币政策的计划。

周四，美国公布数据显示，上周初请失业金人数大跌，7月初大西洋沿岸中部地区制造业活动增强，这些都是经济转强，可能扶助推动美联储削减货币刺激政策的迹象。

欧元兑美元 跌0.1%，报1.3107美元。

“我们看好美元，但美联储传递出的信息有好有坏，”德国商业银行汇市策略师Peter Kinsella表示。

“美联储缩减购债很大程度上要看数据表现，如果下月就业数据强劲，那么我们能够预计美联储在9月缩减刺激措施，否则，缩减购债的预期将推迟至12月。”

美国公债收益率上涨也推高美元，但对美联储何时将开始撤走刺激措施的疑虑令美元远离7月9日触及的三年高位。

美联储主席贝南克周三在国会作证时表示，联储预计仍将在今年稍晚开始缩减买债规模，但他还是保留了在经济前景改变时调整计划的选项。

贝南克周四在国会作证的第二天重申，美联储在可预见的未来将维持高度宽松的货币政策。

“尽管贝南克没有给出退出策略的更多细节，但联邦公开市场委员会(FOMC)可能没有太多的选择，只有提前改变购债速度，因委员会预计今年下半年经济复苏增强，且随着经济复苏加快，美联储可能会发现要保持高度宽松货币政策立场越来越困难，”DailyFX汇市分析师David Song表示。(完)

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