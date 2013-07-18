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亚洲 | 2013年 7月 19日 星期五 06:45 BJT

更新版-纽约汇市：日圆在周末日本参议院选举前下滑，美国数据提振美元

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 欧元/美元                        1.3109     1.3124      -0.11      -0.64     1.3194
 美元/日圆                        100.40      99.57      +0.83     +15.75      86.74
 欧元/日圆                        131.60     130.68      +0.70     +14.98     114.45
 美元/瑞郎                        0.9445     0.9409      +0.38      +3.17     0.9155
 英镑/美元                        1.5228     1.5212      +0.11      -6.29     1.6251
 美元/加元                        1.0374     1.0402      -0.27      +4.57     0.9921
 澳元/美元                        0.9164     0.9232      -0.74     -11.83     1.0393
 欧元/瑞郎                        1.2383     1.2352      +0.25      +2.55     1.2075
 欧元/英镑                        0.8609     0.8628      -0.22      +6.10     0.8114
 新西兰元/美元                    0.7899     0.7904      -0.06      -4.64     0.8283
 美元/挪威克朗                    5.9802     5.9834      -0.05      +7.50     5.5630
 欧元/挪威克朗                    7.8422     7.8543      -0.15      +6.84     7.3403
 美元/瑞典克朗                    6.5723     6.5613      +0.17      +1.13     6.4986
 欧元/瑞典克朗                    8.6142     8.6182      -0.05      +0.43     8.5777
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。
        
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 (编译 李军; 审校 母红)
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