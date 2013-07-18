东京汇市：日圆承压，考验主要技术水准

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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但是他们还称，在自民党获胜预期如此高涨的情况下，只要其胜选优势稍弱，日圆就可能于下周一反弹。
美元受支撑还因为穆迪将美国主权评等展望从负面上调至稳定，并确认“Aaa”级评等，消除了下调评级的威胁。
初请失业金人数和费城联邦储备银行制造业指数同样向好，推升10年期公债收益率(殖利率)涨约4个基点至2.53%。
贝南克完成了在国会的也许是最后一次亮相，他表示经济消息喜忧参半，要确定美联储何时开始削减购债措施还为时太早。
周五，亚洲和美国均没有重要经济数据发布，20国集团(G20)财长和央行总裁将在莫斯科举行会议。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。