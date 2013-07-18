东京汇市：日圆承压，考验主要技术水准

但是他们还称，在自民党获胜预期如此高涨的情况下，只要其胜选优势稍弱，日圆就可能于下周一反弹。

美元受支撑还因为穆迪将美国主权评等展望从负面上调至稳定，并确认“Aaa”级评等，消除了下调评级的威胁。

初请失业金人数和费城联邦储备银行制造业指数同样向好，推升10年期公债收益率(殖利率)涨约4个基点至2.53%。

贝南克完成了在国会的也许是最后一次亮相，他表示经济消息喜忧参半，要确定美联储何时开始削减购债措施还为时太早。

周五，亚洲和美国均没有重要经济数据发布，20国集团(G20)财长和央行总裁将在莫斯科举行会议。(完)

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