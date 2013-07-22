纽约汇市：日圆在日本选举后上涨，欧元因对葡萄牙政治状况乐观而走强

****澳新经济指标预测--4月10日-4月17日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月10日(一) 0130 澳洲房屋融资 2月 -- +0.5% 投资性房屋融资 -- +4.2% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 3月 -- -0.6% (较上年同期) -- +2.6% 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月
今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3183 1.3142 +0.31 -0.08 1.3194 美元/日圆 99.64 100.64 -0.99 +14.87 86.74 欧元/日圆 131.38 131.94 -0.42 +14.79 114.45 美元/瑞郎 0.9362 0.9406 -0.47 +2.26 0.9155 英镑/美元 1.5359 1.5266 +0.61 -5.49 1.6251 美元/加元 1.0334 1.0365 -0.30 +4.16 0.9921 澳元/美元 0.9249 0.9168 +0.88 -11.01 1.0393 欧元/瑞郎 1.2343 1.2364 -0.17 +2.22 1.2075 欧元/英镑 0.8582 0.8601 -0.22 +5.77 0.8114 新西兰元/美 0.7966 0.7930 +0.45 -3.83 0.8283 元 美元/挪威克 5.9307 5.9688 -0.64 +6.61 5.5630 朗 欧元/挪威克 7.8236 7.8436 -0.25 +6.58 7.3403 朗 美元/瑞典克 6.4853 6.5343 -0.75 -0.20 6.4986 朗 欧元/瑞典克 8.5531 8.5857 -0.38 -0.29 8.5777 朗 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 利棣儿/徐文焰；审校 张涛)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月10日(一) 0130 澳洲房屋融资 2月 -- +0.5% 投资性房屋融资 -- +4.2% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 3月 -- -0.6% (较上年同期) -- +2.6% 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月
路透4月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月7日(周五)走势纵览。
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。