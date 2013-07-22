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亚洲 | 2013年 7月 23日 星期二 06:39 BJT

纽约汇市：日圆在日本选举后上涨，欧元因对葡萄牙政治状况乐观而走强

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 欧元/美元                     1.3183    1.3142     +0.31     -0.08    1.3194
 美元/日圆                      99.64    100.64     -0.99    +14.87     86.74
 欧元/日圆                     131.38    131.94     -0.42    +14.79    114.45
 美元/瑞郎                     0.9362    0.9406     -0.47     +2.26    0.9155
 英镑/美元                     1.5359    1.5266     +0.61     -5.49    1.6251
 美元/加元                     1.0334    1.0365     -0.30     +4.16    0.9921
 澳元/美元                     0.9249    0.9168     +0.88    -11.01    1.0393
 欧元/瑞郎                     1.2343    1.2364     -0.17     +2.22    1.2075
 欧元/英镑                     0.8582    0.8601     -0.22     +5.77    0.8114
 新西兰元/美                   0.7966    0.7930     +0.45     -3.83    0.8283
 元                                                                  
 美元/挪威克                   5.9307    5.9688     -0.64     +6.61    5.5630
 朗                                                                  
 欧元/挪威克                   7.8236    7.8436     -0.25     +6.58    7.3403
 朗                                                                  
 美元/瑞典克                   6.4853    6.5343     -0.75     -0.20    6.4986
 朗                                                                  
 欧元/瑞典克                   8.5531    8.5857     -0.38     -0.29    8.5777
 朗                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
      
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 (编译 利棣儿/徐文焰；审校 张涛)
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