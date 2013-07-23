东京汇市：美元仍不振，市场下个关注点为汇丰中国制造业数据

“美元目前的下滑反映了美元多头仓位过多以及利差向不利于美元的方向变化，”法国巴黎银行(BNP Paribas)的分析师在报告中写道。

但他们补充说，美元长期上行趋势未改，尤其是兑欧元和英镑等仍陷于衰退的经济体的货币。

“美元多头也许需要耐心等待互相背离的央行消息和数据。”

美元走软也给予受挫的澳元喘息机会。澳元从7月12日创下的34个月低位0.8998美元回升至0.93美元。

澳元的下一焦点为0130 GMT发布的澳洲通胀数据。如果数据温和，将提高市场对下月降息的预期，再度压低澳元。 (完)

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